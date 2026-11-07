De nuevo atacaron el peaje de Mondomo en el Cauca con explosivos

Santander de Quilichao - Cauca

En la madrugada del siete de noviembre atacaron con explosivos lanzados desde drones la estación del peaje de Mondomo, en la vereda Cachimbal, municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.

Las autoridades resaltaron que los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones del kilómetro 60 de la vía Panamericana entre Popayán y Cali y descartaron víctimas y lesionados.

La reciente situación generó alerta en todo el departamento caucano que registra un aumento de los ataques con explosivos.

La concesión vial Nuevo Cauca S.A.S. en un comunicado confirmó que el ataque causó daños en la infraestructura del punto de recaudo.

“Este tipo de acciones violentas no tienen justificación ponen en riesgo la vida e integridad de la comunidad aledaña, de nuestros trabajadores y de los usuarios de la vía”, dijo la entidad.

También explicó que los daños están siendo evaluados por los equipos técnicos para determinar el grado de las afectaciones.

Ante la gravedad de la situación, la empresa además de rechazar estos actos violentos solicitó la presencia permanente del Ejército Nacional en las estaciones de peaje del departamento, con el objetivo de trabajar en conjunto con las autoridades municipales y departamentales y garantizar la movilidad y las operaciones en los corredores viales del Cauca.

La alcaldía de Santander de Quilichao a través de la secretaria de Gobierno María Luisa Holguín, condenó el ataque que puso en riesgo a ocho familias que habitan cerca a las instalaciones del peaje y solicitó al Estado Colombiano medidas de seguridad contundentes.

El Cauca cuenta en menos de un mes tres ataques contra instalaciones de peajes ubicados en el norte y el sur de la región. En estas zonas hay presencia delictiva de las estructuras de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.