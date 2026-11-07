El Ejército garantiza la movilidad en la vía Panamericana tras ataque en peaje del norte del Cauca

El Ejército Nacional realiza controles para garantizar la movilidad en el punto del ataque. Créfito: Ejército Nacional.

Santander de Quilichao - Cauca

El Ejército Nacional reforzaron las labores de seguridad sobre la vía Panamericana entre Popayán y Cali tras el ataque con explosivos contra el peaje de la vereda Cachimbal en Santander de Quilichao.

La Tercera División explicó que lo uniformados del grupo de Caballería Liviana Número Ocho intensificaron las acciones de seguridad y control para proteger a la población civil y mantener la movilidad en el corredor vial del suroccidente del país.

En la zona, los uniformados verificaron que el ataque que habría sido perpetrado con la utilización de drones para lanzar explosivos dejó daños en la infraestructura del punto de cobro, afortunadamente sin afectar a las comunidades cercanas.

El despliegue del Ejercito permitió descartar nuevas posibles amenazas en el sector situación por la cual el tránsito vehicular permanece habilitado.

Hasta el momento, las Fuerzas Militares no han atribuido la autoría de la acción violenta a ningún grupo armado ilegal.