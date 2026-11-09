Drones con explosivos atacan peaje y tropas del Ejército en Villa Rica, Cauca

Villa Rica - Cauca

Un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones se registró en el Cauca. En las últimas horas el objetivo fue el peaje de Villa Rica, al norte de la región sobre la vía Panamericana que comunica con el Valle del Cauca. Un civil resultó herido, no reviste gravedad y ya recibió atención médica.

Las autoridades señalaron que la reciente detonación no dejó integrantes de la Fuerza Pública lesionados, pero si afectaciones en la infraestructura del punto de recaudo.

Ya son tres los peajes afectados en menos de 15 días en la región caucana.

Sobre el último evento el Ejército Nacional informó que tropas del Grupo de Caballería Liviano Número 8 de la Brigada 29 “respondieron al ataque perpetrado directamente contra el peaje de Villa Rica, Cauca, y la unidad militar que brinda seguridad en el sector”.

También explicó que información preliminar da cuenta que “integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de ‘Mordisco’ participaron en la acción violenta”.

El 31 de octubre una motocicleta con explosivos fue activada en el peaje de El Mango municipio de La Sierra y el 7 de noviembre el punto de cobro de Mondomo de Santander de Quilichao fue atacado con explosivos desde drones.

Desde agosto los dos peajes registran cuatro ataques con explosivos. Y ahora se suma el de Villa Rica.

Tropas del Ejército Nacional hacen presencia en el sector para asegurar la zona y descartar la presencia de otros artefactos explosivos o ataques

Para la institución militar, el suceso violento en Villa Rica, “podría corresponder a una retaliación por las fuertes operaciones militares adelantadas en los últimos días contra esta estructura Jaime Martínez”.

Este tipo de acciones mantienen la preocupación por la seguridad de los usuarios y trabajadores de la vía Panamericana, uno de los principales corredores de movilidad y transporte de carga del suroccidente del país.

El Ejército Nacional puntualizó que las tropas permanecen desplegadas para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y proteger a la población.