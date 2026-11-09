Pablo Repetto tras goleada de Santa Fe sobre el Pasto: “Estamos mejor que ayer”

Independiente Santa Fe consiguió una contundente victoria 5-0 frente al Deportivo Pasto en El Campín este domingo. Después del compromiso, el técnico Cardenal, Pablo Repetto, analizó la presentación de sus dirigidos, reconoció los altibajos que ha tenido el equipo durante el semestre y se mostró optimista de cara a lo que viene para el conjunto bogotano.

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Sobre el desarrollo del encuentro, el entrenador uruguayo destacó la concentración de sus jugadores, especialmente por las circunstancias que atravesaba el rival, que llegó con varios futbolistas jóvenes. Repetto reconoció que existía el riesgo de que Santa Fe se relajara o menospreciara al contrario, pero valoró que sus dirigidos mantuvieran la seriedad durante el partido. “Creo que el equipo no lo hizo. Eso es bueno”, señaló.

Al hacer un balance del semestre, el técnico no escondió que el rendimiento del equipo ha sido irregular. Sin embargo, hizo una distinción entre los resultados y el funcionamiento futbolístico que ha mostrado Santa Fe en algunos momentos. “Tuvo un momento muy bueno en lo futbolístico, más que los resultados. Yo analizo lo futbolístico, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con los jugadores constantemente?”, explicó.

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Por otra parte, se refirió a los asuntos legales del club y a la situación relacionada con el TAS y la Reclasificación. Aclaró que el cuerpo técnico no participa de esos procesos, pues son responsabilidad de la institución. “Nosotros no pensamos en eso porque, por más que pensemos o busquemos, no va a depender de lo que nosotros podamos pensar o buscar”, manifestó.

Repetto también habló de la planificación para el próximo compromiso, que todavía está pendiente de confirmación. El entrenador evaluará las condiciones físicas de sus jugadores antes de decidir si realiza modificaciones en la nómina.

“Al que veamos que no está bien, ahí sí, pero también necesitamos rodaje. Hay jugadores que de repente necesitan el ritmo”, afirmó. Además, dejó claro que el objetivo será “ganar los tres puntos sin correr riesgos”.

Finalmente, el entrenador dejó un mensaje de confianza sobre el proceso que está construyendo con Santa Fe. Aunque reconoció las dificultades del semestre, considera que el equipo puede seguir mejorando: “Estamos mejor que ayer y mañana vamos a estar mejor que hoy. Eso sí lo creo”.