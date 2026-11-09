Alberto Gamero, autocrítico tras derrota de Millonarios ante el Tolima: “Jugamos muy mal”

Millonarios aplazó, una vez más, su clasificación a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, luego de caer 2-1 ante el Tolima en su visita al Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El resultado dejó con vida al Vinotinto y Oro, de cara a la última fecha del campeonato.

Al final del partido, el técnico azul, Alberto Gamero, se mostró autocrítico y expresó su preocupación por la falta de continuidad de sus dirigidos; no obstante, confía en conseguir la clasificación en la última fecha.

Autocrítica de Gamero

“Comenzamos ganando, sí, (se cometieron) fallas en un tiro de esquina, viene un penalti, eso es una falla; después, en un mal cierre, un mal rechazo, viene el otro gol, fallas. Aparte de todo, hoy la falla fue que el equipo jugó mal, yo argumento eso, el equipo jugó muy mal”, comentó inicialmente Gamero en la conferencia de prensa.

El técnico samario añadió: “Pensando ahorita, no hemos podido ligar dos partidos, jugamos bien contra América y no jugamos bien contra Tolima; jugamos bien contra Jaguares y no jugamos bien contra Once Caldas. No hemos podido ligar dos partidos y eso a mí me deja pensativo, es lo que más pensativo me tiene que dejar”.

Sobre los cambios hechos en el segundo tiempo, el entrenador comentó: “Hoy buscamos alternativas y hoy ratificamos más la frase que le he dicho a ustedes, no por tener más delanteros se va a hacer gol, hoy el camino no era el correcto; sin embargo, intentamos en centros, en pelota quieta para poder empatar el partido y tener esa posibilidad, y no la hicimos”.

“Hoy no hacíamos 5 o 6 pases, el segundo tiempo, Tolima replegado un poquito y contragolpeando, nos dejó hacer pases, pero no era pases peligrosos, eran pases de circulación. Hoy quedamos en el séptimo lugar otra vez, dependemos de nosotros nuevamente”, concluyó sobre el juego del equipo.

¿Qué le falta al equipo para jugar mejor?

“Esa pregunta también me la hago yo y nosotros tratamos de darle herramientas al equipo para que no me cambie de un partido al otro. Aquí hubo dos cambios nada más, obligatorios, (Sebastián) Valencia y (Rodrigo) Ureña, el equipo no tenía por qué haber cambiado tanto como cambió hoy”, respondió Gamero al respecto.

Y añadió: “Es algo que nos tenemos que dar cuenta todos, algo que tenemos que mirar dónde. Algo que nos ha pasado también en 4 o 5 partidos, comenzamos ganando y si no empatamos, hoy perdimos. Hay muchas cosas por mirar, muchas cosas por corregir. No sabe uno cuál es el equipo ideal que uno quiere. Quiero el primer tiempo contra América, ese es el equipo que uno quiere, ellos se dieron cuenta que podían hacer buenos partidos. Hoy no fue el partido que nosotros buscábamos ni el resultado que vinimos a buscar”.

¿Qué pasa si queda eliminado?

Entretanto, sobre este interrogante, el samario expresó la confianza en sus dirigidos: “A mí por la cabeza no se me pasa eso, yo no puedo pensar eso. Tengo que pensar que tengo un buen equipo, hemos hecho buenos partidos y la clasificación depende de nosotros, no dependemos de ninguno”.

“Eso a mí por la cabeza no se me ha pasado, confío en el equipo que tengo, confío en los jugadores, confío en la capacidad de ellos. Si me hace esa pregunta, no la puedo responder, porque en mi cabeza no está eso, en mi cabeza está que vamos a clasificar, que hemos hecho, hasta el momento, un puntaje que nos da la posibilidad y potestad de pensar que vamos a clasificar”, añadió.

Gamero concluyó al respecto: “Hoy somos séptimos, en el fútbol pasan muchas cosas, pero tienen que pasar dos o tres cosas para nosotros no clasificar, dentro de esas cosas que tengan que pasar, también miramos lo de nosotros. Creo que tenemos los jugadores y el equipo para poder ganar el próximo partido y poder clasificar”.