Luis Fernando Suárez, optimista tras victoria sobre Millonarios: “Este grupo merece clasificar”

Tras la victoria 2-1 frente a Millonarios este domingo, el director técnico Luis Fernando Suárez no ocultó su satisfacción por la actitud mostrada por sus jugadores, subrayando que el éxito del equipo es fruto de un esfuerzo colectivo profundo.

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Corazón y compromiso

Para el técnico Suárez, la victoria no fue solo un resultado táctico, sino un triunfo del espíritu. El entrenador resaltó: “Bueno, el equipo gana básicamente por todo lo que hace dentro de la cancha, ¿no? Y por la actitud que tuvo. Creo que fue siempre de alguna manera y es lo más importante, hecha desde el corazón”.

El estratega enfatizó la relación entre el banco técnico y los jugadores: “Ellos me contagian a mí, yo los contagio a ellos, pero lo más importante es el fútbol desplegado por el equipo, la dinámica que puso, las ganas que pusieron, el corazón que tuvieron”.

Enfoque hacia la final contra el Deportivo Cali

Aunque el optimismo crece, el técnico mantiene los pies en la tierra de cara al cierre de la fase regular. Suárez fue claro respecto a lo que se viene frente al Deportivo Cali: “Este grupo merece clasificar, sí, pero necesita hacer más cosas todavía en este próximo partido contra Cali”

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Sobre la mentalidad necesaria para encarar el futuro, el técnico fue contundente: “De nada vale estar pensando o llorar sobre la leche derramada por lo que pudo haber pasado y no pasó… Todavía estamos en liza, todavía estamos con una posibilidad, bueno, hay que seguir peleando por ella”.

Con este espíritu, el conjunto ‘Vinotinto y Oro’ se prepara para disputar lo que, para el entrenador, es la final definitiva para asegurar su cupo en la siguiente fase del torneo.

Deportes Tolima deberá medirse ante el Deportivo Cali como visitante en la última fecha del Todos Contra Todos, el conjunto Pijao viajará a la capital vallecaucana con el fin de asegurar su puesto en los cuadrangulares.