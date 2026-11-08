🔴 EN VIVO Santa Fe vs. Deportivo Pasto por Liga Colombiana 2026: minuto a minuto
El cuadro bogotano busca asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales.
Independiente Santa Fe recibirá al Deportivo Pasto este domingo 8 de noviembre a las 2:00 p.m.. El partido corresponde a la continuación de la fecha 18 y se jugará en el Estadio El Campin de Bogotá. El equipo capitalino ya está instalado dentro de los ocho mejores, mientras que el visitante es decimoctavo y jugará por sumar puntos para el promedio del próximo año.
Así llegan los equipos
El conjunto Cardenal llega al partido en la sexta posición con 28 unidades y está muy cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.
Aunque ya no lucha por el punto invisible, sigue peleando en la reclasificación, actualmente es tercero con 63 puntos, parcialmente con cupo a los clasificatorios de la Copa Libertadores.
Santa Fe tiene la posibilidad de alcanzar y superar al América, que es segundo con 70 puntos. La segunda posición da cupo a la fase previa del certamen internacional.
Por parte del Deportivo Pasto, es decimo octavo con 15 puntos y ya no tiene posibilidades ni de clasificar, ni de descender y tampoco peligra en el descenso. Sin embargo, debe seguir sumando puntos de cara al promedio de la siguiente temporada.
El equipo nariñense viajó a la capital del país con una nómina compuesta por canteranos, dado que el primer equipo entró en cese de actividades al no recibir el pago oportuno de sus salarios.
🔴 SIGA el MINUTO A MINUTO del partido AQUÍ
Final del primer tiempo
Santa Fe 2 - 0 Pasto
Balón dividido
Ambos equipos se turnan la posesión del balón
Pasto no baja el ritmo
El conjunto visitante de repliega mientras busca opciones de gol
Gooooool de Santa Fe
Anota Medina en propia puerta
Tiro libre
Centro de Goyes que termina en tiro a puerta
Amarilla para Pasto
Amonestación para Hervin Goyes tras una jugada peligrosa
Cambios en Santa Fe
Ingresa Luis Palacios por Christian Mafla
Alerta en Santa Fe
Pausa por lesión de Mafla
Gol anulado
Fuera de lugar de Helibelton Palacios
Gooooool de Santa Fe
Anota Franco Fagúndez
Pasto recupera en el mediocampo
Los Volcánicos consiguen el balón en la mitad impidiendo el tanto de Santa Fe
Tiro libre
Tiro libre para Santa Fe, cobró Fagúndez que termina en tiro de esquina
Preciado quiere el primero
El delantero del Pasto dispara y termina en el palo
Inicia el partido
Rueda la pelota en el Campín