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08 nov 2026 Actualizado 20:01

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Santa FeSFE
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Franco Fagúndez 10',Luis Caicedo 33' (pp)
Santa Fe
PastoDPA
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Pasto
Descanso
🔴 EN VIVO Santa Fe vs. Deportivo Pasto por Liga Colombiana 2026: minuto a minuto

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El cuadro bogotano busca asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales.

Independiente Santa Fe recibirá al Deportivo Pasto este domingo 8 de noviembre a las 2:00 p.m.. El partido corresponde a la continuación de la fecha 18 y se jugará en el Estadio El Campin de Bogotá. El equipo capitalino ya está instalado dentro de los ocho mejores, mientras que el visitante es decimoctavo y jugará por sumar puntos para el promedio del próximo año.

Así llegan los equipos

El conjunto Cardenal llega al partido en la sexta posición con 28 unidades y está muy cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Aunque ya no lucha por el punto invisible, sigue peleando en la reclasificación, actualmente es tercero con 63 puntos, parcialmente con cupo a los clasificatorios de la Copa Libertadores.

Santa Fe tiene la posibilidad de alcanzar y superar al América, que es segundo con 70 puntos. La segunda posición da cupo a la fase previa del certamen internacional.

Por parte del Deportivo Pasto, es decimo octavo con 15 puntos y ya no tiene posibilidades ni de clasificar, ni de descender y tampoco peligra en el descenso. Sin embargo, debe seguir sumando puntos de cara al promedio de la siguiente temporada.

El equipo nariñense viajó a la capital del país con una nómina compuesta por canteranos, dado que el primer equipo entró en cese de actividades al no recibir el pago oportuno de sus salarios.

🔴 SIGA el MINUTO A MINUTO del partido AQUÍ

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45´

Final del primer tiempo

Santa Fe 2 - 0 Pasto 

44´

Balón dividido

Ambos equipos se turnan la posesión del balón 

40´

Pasto no baja el ritmo

El conjunto visitante de repliega mientras busca opciones de gol 

33´

Gooooool de Santa Fe

Anota Medina en propia puerta 

31´

Tiro libre

Centro de Goyes que termina en tiro a puerta 

25´

Amarilla para Pasto

Amonestación para Hervin Goyes tras una jugada peligrosa 

22´

Cambios en Santa Fe

Ingresa Luis Palacios por Christian Mafla 

20´

Alerta en Santa Fe

Pausa por lesión de Mafla 

16´

Gol anulado

Fuera de lugar de Helibelton Palacios 

11´

Gooooool de Santa Fe

Anota Franco Fagúndez 

Pasto recupera en el mediocampo

Los Volcánicos consiguen el balón en la mitad impidiendo el tanto de Santa Fe 

Tiro libre

Tiro libre para Santa Fe, cobró Fagúndez que termina en tiro de esquina 

Preciado quiere el primero

El delantero del Pasto dispara y termina en el palo

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