🔴 EN VIVO Santa Fe vs. Deportivo Pasto por Liga Colombiana 2026: minuto a minuto

El cuadro bogotano busca asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales.

Independiente Santa Fe recibirá al Deportivo Pasto este domingo 8 de noviembre a las 2:00 p.m.. El partido corresponde a la continuación de la fecha 18 y se jugará en el Estadio El Campin de Bogotá. El equipo capitalino ya está instalado dentro de los ocho mejores, mientras que el visitante es decimoctavo y jugará por sumar puntos para el promedio del próximo año.

Así llegan los equipos

El conjunto Cardenal llega al partido en la sexta posición con 28 unidades y está muy cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Aunque ya no lucha por el punto invisible, sigue peleando en la reclasificación, actualmente es tercero con 63 puntos, parcialmente con cupo a los clasificatorios de la Copa Libertadores.

Santa Fe tiene la posibilidad de alcanzar y superar al América, que es segundo con 70 puntos. La segunda posición da cupo a la fase previa del certamen internacional.

Por parte del Deportivo Pasto, es decimo octavo con 15 puntos y ya no tiene posibilidades ni de clasificar, ni de descender y tampoco peligra en el descenso. Sin embargo, debe seguir sumando puntos de cara al promedio de la siguiente temporada.

El equipo nariñense viajó a la capital del país con una nómina compuesta por canteranos, dado que el primer equipo entró en cese de actividades al no recibir el pago oportuno de sus salarios.

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