NASA reveló lista de asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra: Probabilidad de impacto. Huge asteroid in collision course on planet Earth. / Maciej Frolow

La Agencia Espacial Estadounidense (NASA) mantiene un seguimiento constante de los denominados Asteroides Potencialmente Peligrosos, un grupo selecto de rocas espaciales cuyas órbitas cruzan las proximidades de la Tierra y cuyo tamaño supera los 140 metros de diámetro.

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Ante posibles riesgos, las agencias espaciales priorizan la detección temprana y el desarrollo de tecnologías de desviación, como lo demostró la misión DART en el año 2022.

¿Por qué se puede considerar que un asteroide es potencialmente peligroso?

Para que un objeto cercano a la Tierra (NEO) entre en el club de los PHA, debe cumplir dos requisitos:

Primero: su órbita debe cruzarse con la de la Tierra a una distancia mínima de intersección orbital (MOID) de 0,05 unidades astronómicas o menos, lo que equivale a unos 7,5 millones de kilómetros, o unas 19,5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Aunque en términos astronómicos es muy poco, para nosotros es un margen de seguridad gigantesco.

su órbita debe cruzarse con la de la Tierra a una distancia mínima de intersección orbital (MOID) de 0,05 unidades astronómicas o menos, lo que equivale a unos Aunque en términos astronómicos es muy poco, para nosotros es un margen de seguridad gigantesco. Segundo: debe tener un tamaño considerable. Los astrónomos lo miden través de la magnitud absoluta (H). Un PHA debe tener una magnitud de 22.0 o más brillante, lo que se traduce en un diámetro aproximado de 140 metros o más. Un asteroide de este tamaño no destruiría el planeta, pero si impactara, tendría el potencial de provocar una devastación regional sin precedentes en la historia humana.

Actualmente, conocemos más de 34.000 NEOs, pero solo unos 2.300 están clasificados como Asteroides Potencialmente Peligrosos, lo que significa que merecen nuestra atención constante.

Lista de asteroides potencialmente peligrosos:

Los científicos indican que hoy por hoy, ningún asteroide conocido de gran tamaño tiene una probabilidad significativa de impacto en los próximos 100 años. Sin embargo, hay nombres propios con un gran seguimiento desde los observatorios:

Bennu (101955): Es, en la actualidad, el objeto con mayor riesgo de impacto, aunque las probabilidades son de apenas un 0,037 % (1 entre 2.700) para el 24 de septiembre de 2182. Gracias a la misión OSIRIS-REx de la NASA, que trajo muestras de este asteroide a la Tierra, conocemos su composición y órbita con una precisión fabulosa.

Es, en la actualidad, aunque las probabilidades son de apenas un 0,037 % (1 entre 2.700) para el Gracias a la misión OSIRIS-REx de la NASA, que trajo muestras de este asteroide a la Tierra, conocemos su composición y órbita con una precisión fabulosa. Apophis (99942): El “Dios del Caos” causó revuelo tras su descubrimiento en 2004. El 13 de abril de 2029 pasará a solo 32.000 kilómetros de la Tierra (más cerca que nuestros satélites geoestacionarios). Será un espectáculo astronómico digno de ver, pero el impacto está completamente descartado para el próximo siglo.

El causó revuelo tras su descubrimiento en 2004. (más cerca que nuestros satélites geoestacionarios). Será un espectáculo astronómico digno de ver, pero el impacto está completamente descartado para el próximo siglo. 1950 DA (29075): Con 1,3 kilómetros de diámetro y una masa de 78 millones de toneladas, e ste asteroide potencialmente de alto contenido en hierro y níquel es un verdadero “asesino de continentes”. Tiene una probabilidad de 1 entre 34.500 de impactar, pero en marzo de 2880. La colisión desencadenaría una liberación de energía equivalente a 75.000 millones de toneladas de TNT, una fuerza devastadora capaz de provocar una catástrofe planetaria y amenazar la supervivencia de la humanidad.

Con 1,3 kilómetros de diámetro y una masa de 78 millones de toneladas, e Tiene una probabilidad de 1 entre 34.500 de impactar, pero en marzo de 2880. La colisión desencadenaría una liberación de energía equivalente a 75.000 millones de toneladas de TNT, una fuerza devastadora capaz de provocar una catástrofe planetaria y amenazar la supervivencia de la humanidad. 2023 TL4: Tiene unas dimensiones de 0,33 kilómetros y una masa de 47 millones de toneladas. Las observaciones más recientes apuntan a que tiene una probabilidad del 0.00055% o 1 en 181 000 de colisionar con la Tierra el 10 de octubre del año 2119.

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