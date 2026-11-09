Asesinan en Ecuador a periodista que estaba bajo protección de la Fiscalía

Beltrán, director del medio digital comunitario Calcetines, fue asesinado cerca de su vivienda. Según los reportes citados por la SIP, los responsables huyeron del lugar. Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los autores ni establecido el móvil del crimen.

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La organización pidió una investigación exhaustiva para determinar si el asesinato tiene relación con el trabajo periodístico de Beltrán y establecer posibles responsabilidades por las amenazas que había recibido.

El periodista había denunciado amenazas

De acuerdo con la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), en abril de este año Beltrán recibió panfletos amenazantes en su vivienda. Además, dos colaboradores del medio que dirigía ya habían sido asesinados.

El periodista estaba desde mayo de 2025 en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Sin embargo, la MAPP había advertido que las medidas adoptadas eran insuficientes para garantizar su seguridad.

El presidente de la SIP, Carlos Jornet, calificó de inadmisible que un periodista que había denunciado amenazas y contaba con protección fuera asesinado. También pidió a las autoridades actuar con urgencia y establecer si existió una relación entre las intimidaciones previas y el crimen.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, Martha Ramos, señaló que el caso evidencia la necesidad de que los mecanismos de protección respondan oportunamente a las alertas de riesgo.

La SIP también solicitó evaluar la eficacia de las medidas de protección que tenía Beltrán y determinar si hubo fallas institucionales que contribuyeron a dejarlo expuesto