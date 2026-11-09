Jhon Arias jugará la final de la Copa de Brasil: Carlos Andrés Gómez fue eliminado con Vasco

Palmeiras se convirtió en el segundo finalista de la Copa de Brasil tras superar a Vasco da Gama en una dramática definición desde el punto penalti en el estadio São Januário. El equipo paulista cayó 2-1 en los 90 minutos, pero hizo valer la ventaja conseguida en el partido de ida y, después de igualar 2-2 en el marcador global, se impuso 5-4 en la tanda de penales.

El compromiso tuvo participación de dos futbolistas colombianos. Jhon Arias fue titular con Palmeiras, mientras que Carlos Andrés Gómez hizo parte del once inicial del Vasco da Gama. Ambos tuvieron protagonismo durante el encuentro y también en los momentos decisivos de la serie.

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El extremo colombiano comenzó el compromiso como titular y estuvo cerca de abrir el marcador durante los primeros minutos. Al minuto 15, después de una oportunidad de Flaco López que terminó en el travesaño, Arias probó con un remate que también se estrelló contra el poste.

El exjugador de Fluminense tuvo participación en una primera parte bastante disputada y recibió una fuerte entrada de Gabriel, acción que terminó con tarjeta amarilla para el defensor del Vasco. Palmeiras reclamó una expulsión por la infracción.

Arias permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 70, cuando fue sustituido por Andreas Pereira. Aunque no consiguió marcar, el colombiano terminó celebrando la clasificación de su equipo a la gran final del certamen.

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Carlos Andrés Gómez falló en la tanda de penales

Por el lado del Vasco da Gama, Carlos Andrés Gómez también fue titular y disputó los 90 minutos. El extremo colombiano tuvo participación ofensiva durante el encuentro y recibió tarjeta amarilla al minuto 81.

Sin embargo, su momento más determinante llegó en la definición desde los once metros. Después de que la tanda se extendiera hasta la muerte súbita, Gómez asumió uno de los cobros de su equipo, pero su remate fue detenido por el guardameta Carlos Miguel.

El arquero de Palmeiras también había conseguido atajar el lanzamiento de Alan Lescano, convirtiéndose en la gran figura de la clasificación del conjunto paulista.

Estadísticas de los colombianos en el partido:

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Palmeiras enfrentará a Gremio en la final

Con este resultado, Palmeiras aseguró su presencia en la final de la Copa de Brasil, instancia en la que se medirá con Gremio, equipo que consiguió su clasificación tras eliminar a Atlético Mineiro en la Arena MRV.

La definición del título se disputará a partido único en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, donde Jhon Arias tendrá la oportunidad de luchar por un nuevo campeonato en el fútbol brasileño.