Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 nov 2026 Actualizado 23:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Liga Colombiana
TolimaTOL
2
Ever Valencia 24' (p),Kelvin Flórez 35'
Tolima
MillonariosMIL
1
Cuadrado 7'
Millonarios
39'
1ª parte

🔴 EN VIVO Tolima vs. Millonarios: siga el minuto a minuto de la Liga colombiana

El equipo embajador visita Ibagué con la necesidad de conseguir una victoria que le permita asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Deportes Tolima recibe a Millonarios este domingo 8 de noviembre, en compromiso correspondiente a la fecha 18 de la Liga. El encuentro se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, a partir de las 6:10 pm.

El conjunto embajador afronta una nueva prueba fuera de casa con el objetivo de sumar tres puntos fundamentales en su lucha por conseguir un cupo en los cuadrangulares semifinales, mientras que el equipo pijao buscará hacerse fuerte ante su afición y sumar en la recta final del todos contra todos.

Le puede interesar: Santa Fe goleó 5-0 a Pasto en El Campín y aseguró su clasificación: resumen del partido

Viva aquí la transmisión EN VIVO del partido Tolima Vs Millonarios

Vea aquí la el MINUTO a MINUTO del partido Tolima Vs Millonarios

Hay nuevos mensajes
35´

Gooooool de Tolima

Anota Kelvin Florez

31´

Mackalister Silva buscó la ventaja

El 14 de Millonarios estuvo muy cerca del segundo de Millonarios 

29´

Cambio en Millonarios

Ingresa Francisco Chaverra por Daniel Ruiz 

27´

Alerta en Millonarios

Lesión para Daniel Ruiz 

26´

Amarilla en Millonarios

Amonestación para Juan Guillermo Cuadrado

24´

Goooool de Tolima

Anota Ever Valencia 

22´

Penal para el Tolima

Falta de Millonarios dentro del área 

17´

Amarilla en Millonarios

Amonestación para Stiven Vega 

14´

Tiro libre para Tolima

Pelota parada del Tolima que termina estrellándose en la barrera 

13´

Amarilla para Millonarios

Amonestación para Mateo García 

Amarilla en el Tolima

Amonestación para Homer Martínez 

Gooooooool de Millonarios

Anota Juan Guillermo Cuadrado de tiro libre 

Tiro libre

Pelota parada para Millonarios 

Millonarios ataca

Silva, Contreras y Cuadrado comandan el ataque de Millonarios 

Tiro de esquina

Corner para el Tolima que termina en despeje de Millonarios 

Inicia el partido

Posesión para Deportes Tolima 

Los jugadores entran a la cancha

Inician los actos protocolarios 

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Tolima vs Millonarios 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado