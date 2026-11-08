🔴 EN VIVO Tolima vs. Millonarios: siga el minuto a minuto de la Liga colombiana

El equipo embajador visita Ibagué con la necesidad de conseguir una victoria que le permita asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Deportes Tolima recibe a Millonarios este domingo 8 de noviembre, en compromiso correspondiente a la fecha 18 de la Liga. El encuentro se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, a partir de las 6:10 pm.

El conjunto embajador afronta una nueva prueba fuera de casa con el objetivo de sumar tres puntos fundamentales en su lucha por conseguir un cupo en los cuadrangulares semifinales, mientras que el equipo pijao buscará hacerse fuerte ante su afición y sumar en la recta final del todos contra todos.

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