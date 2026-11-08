🔴 EN VIVO Tolima vs. Millonarios: siga el minuto a minuto de la Liga colombiana
El equipo embajador visita Ibagué con la necesidad de conseguir una victoria que le permita asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.
Deportes Tolima recibe a Millonarios este domingo 8 de noviembre, en compromiso correspondiente a la fecha 18 de la Liga. El encuentro se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, a partir de las 6:10 pm.
El conjunto embajador afronta una nueva prueba fuera de casa con el objetivo de sumar tres puntos fundamentales en su lucha por conseguir un cupo en los cuadrangulares semifinales, mientras que el equipo pijao buscará hacerse fuerte ante su afición y sumar en la recta final del todos contra todos.
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Viva aquí la transmisión EN VIVO del partido Tolima Vs Millonarios
Vea aquí la el MINUTO a MINUTO del partido Tolima Vs Millonarios
Gooooool de Tolima
Anota Kelvin Florez
Mackalister Silva buscó la ventaja
El 14 de Millonarios estuvo muy cerca del segundo de Millonarios
Cambio en Millonarios
Ingresa Francisco Chaverra por Daniel Ruiz
Alerta en Millonarios
Lesión para Daniel Ruiz
Amarilla en Millonarios
Amonestación para Juan Guillermo Cuadrado
Goooool de Tolima
Anota Ever Valencia
Penal para el Tolima
Falta de Millonarios dentro del área
Amarilla en Millonarios
Amonestación para Stiven Vega
Tiro libre para Tolima
Pelota parada del Tolima que termina estrellándose en la barrera
Amarilla para Millonarios
Amonestación para Mateo García
Amarilla en el Tolima
Amonestación para Homer Martínez
Gooooooool de Millonarios
Anota Juan Guillermo Cuadrado de tiro libre
Tiro libre
Pelota parada para Millonarios
Millonarios ataca
Silva, Contreras y Cuadrado comandan el ataque de Millonarios
Tiro de esquina
Corner para el Tolima que termina en despeje de Millonarios
Inicia el partido
Posesión para Deportes Tolima
Los jugadores entran a la cancha
Inician los actos protocolarios
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Tolima vs Millonarios