🔴EN VIVO Alianza FC vs. Llaneros: siga el minuto a minuto de la Liga
Los dos equipos se enfrentan en Valledupar por la fecha 18, sin posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales.
Alianza FC recibe este domingo 8 de noviembre a Llaneros FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, en el compromiso que cerrará la jornada dominical de la fecha 18 de la Liga 2026. El partido está programado para las 8:15 pm.
Ambos conjuntos llegan sin opciones matemáticas de avanzar a los cuadrangulares semifinales, por lo que buscarán sumar puntos importantes para mejorar su posición en la tabla de reclasificación y cerrar de la mejor manera su participación en el campeonato.
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Alianza FC, que acumula 18 puntos, intentará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria ante su afición. Por su parte, Llaneros llega con 20 unidades y buscará imponer su juego en Valledupar, después de una campaña irregular en la que ha tenido dificultades para conseguir resultados positivos fuera de casa.
Entre los jugadores a seguir aparecen Felipe Pardo, referente de experiencia en el ataque del conjunto vallenato, y Néider Ospina, una de las principales alternativas ofensivas del equipo visitante.
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El historial reciente favorece a Alianza FC, que registra tres victorias y un empate en sus últimos cuatro enfrentamientos ante Llaneros. El antecedente más cercano, durante el primer semestre de 2026, terminó 0-0 en Villavicencio.
Siga aquí EN VIVO el minuto a minuto de Alianza FC vs. Llaneros:
¡Gooooool! Alianza 1, Llaneros 1. Misael Martínez (Alianza) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo por el centro de la portería. Asistencia de Felipe Pardo con un centro al área.
Falta de Dennys Quintero (Llaneros).
Felipe Pardo (Alianza) ha recibido una falta en la banda derecha.
¡Gooooool! Alianza 0, Llaneros 1. Juan Castilla (Llaneros) remate con la izquierda desde fuera del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Jhojan Escobar.
Remate fallado por Misael Martínez (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jesús Muñoz.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Francisco Meza (Llaneros) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Néider Ospina con un centro al área.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Sebastián Quiñones.
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Sebastián Quiñones (Alianza).
Corner,Alianza. Corner cometido por Juan Loaiza.
Remate fallado por Israel Alba (Alianza) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jhair Castillo.
Corner,Alianza. Corner cometido por Juan Pertúz.
Remate fallado por Néider Ospina (Llaneros) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Juan Castilla tras un contraataque.
Remate fallado por Jhair Castillo (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jhildrey Lasso.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Israel Alba.
Juan Pertúz (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Juan Pertúz (Llaneros).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Ever Meza (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Marlon Sierra (Llaneros).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento