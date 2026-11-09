🔴EN VIVO Alianza FC vs. Llaneros: siga el minuto a minuto de la Liga

Los dos equipos se enfrentan en Valledupar por la fecha 18, sin posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Alianza FC recibe este domingo 8 de noviembre a Llaneros FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, en el compromiso que cerrará la jornada dominical de la fecha 18 de la Liga 2026. El partido está programado para las 8:15 pm.

Ambos conjuntos llegan sin opciones matemáticas de avanzar a los cuadrangulares semifinales, por lo que buscarán sumar puntos importantes para mejorar su posición en la tabla de reclasificación y cerrar de la mejor manera su participación en el campeonato.

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Alianza FC, que acumula 18 puntos, intentará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria ante su afición. Por su parte, Llaneros llega con 20 unidades y buscará imponer su juego en Valledupar, después de una campaña irregular en la que ha tenido dificultades para conseguir resultados positivos fuera de casa.

Entre los jugadores a seguir aparecen Felipe Pardo, referente de experiencia en el ataque del conjunto vallenato, y Néider Ospina, una de las principales alternativas ofensivas del equipo visitante.

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El historial reciente favorece a Alianza FC, que registra tres victorias y un empate en sus últimos cuatro enfrentamientos ante Llaneros. El antecedente más cercano, durante el primer semestre de 2026, terminó 0-0 en Villavicencio.

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