La Gobernación de Antioquia negó el cupo para Miguel Quintero en la cárcel de Yarumito

Medellín

La Gobernación de Antioquia negó el cupo a Miguel Andrés Quintero Calle en la Cárcel Departamental Yarumito de Varones y Anexo de Mujeres, Establecimiento de Reclusión Especial, E.R.E.

Este centro carcelario está destinado para recluir a personas que, por sus condiciones particulares, cuentan con un régimen carcelario diferencial respecto a las cárceles tradicionales de máxima o mediana seguridad en nuestro país.

En este tipo de centros de reclusión se albergan exfuncionarios públicos, políticos, personas con medidas especiales de seguridad o perfiles específicos.

¿Qué dijo la Secretaría de Seguridad de Antioquia?

En la respuesta a la solicitud de asignación de cupo para Miguel Andrés Quintero Calle, que radicó su abogado defensor, Felipe Alzate Gómez, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Gobernación de Antioquia explicó que, de acuerdo con la información de la actuación penal, el señor Miguel Andrés Quintero Calle no ostentaba la condición de servidor público, ni habría actuado en ejercicio de funciones públicas al momento de los hechos que son investigados.

Adicionalmente, aclaró que la condición de servidor público es personal y no se transmite ni se extiende a sus familiares.

Esta claridad se hizo frente a la relación y parentesco invocado por la defensa de Miguel Quintero con el señor Daniel Quintero, exalcalde de Medellín para el momento de los hechos investigados y posteriormente superintendente de Salud de Colombia.

Por ello, según el gobierno seccional, el parentesco de hermano “no acredita la condición funcional del solicitante ni constituye, por sí mismo, fundamento para acceder a un cupo en este establecimiento”.

Desde la dependencia departamental advirtieron que al interesado en el cupo solicitado se le atribuyen los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas tipificadas como delitos contra la Administración Pública y contempladas en el artículo 14 del Reglamento de Régimen Interno.

A pesar de la naturaleza de los delitos imputados, no determina, por sí sola, que quien es investigado tenga la condición de servidor público ni que las conductas hayan sido cometidas en ejercicio de funciones públicas.

¿Por qué pidieron este cupo?

Felipe Alzate Gómez, abogado defensor de Miguel Quintero Calle, había solicitado el cupo en la cárcel de Yarumito, en Itagüí, Antioquia, argumentando circunstancias particulares de seguridad y su vínculo familiar con el señor Daniel Quintero Calle.

Adicionalmente, la defensa manifiesta que las circunstancias familiares y la exposición pública del proceso generan condiciones particulares de vulnerabilidad para el interesado.

Valoraciones de seguridad

Adicionalmente, desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia explicaron que las valoraciones de seguridad que solicitaron fueron consideradas; ello no implica que la asignación deba efectuarse necesariamente en el establecimiento solicitado.

Aclararon también que Cárcel Departamental Yarumito “es un establecimiento de seguridad mínima y sus capacidades de custodia y vigilancia deben corresponder al perfil de riesgo de la persona que se pretende ingresar”.

Para el gobierno departamental, las condiciones de seguridad expuestas no resultan compatibles con la capacidad operativa del establecimiento.

Concepto desfavorable

En la respuesta que entregan desde la Gobernación de Antioquia al abogado Felipe Alzate Gómez, defensor de Miguel Quintero, se emitió el concepto desfavorable respecto de la asignación de cupo y, por tanto, niega la solicitud de su ingreso a esta Cárcel Departamental.

De esa manera, por ahora, Miguel Quintero deberá mantenerse recluido en la cárcel de Cómbita en Boyacá.