Juan Guillermo Cuadrado, optimista pese a derrota ante Tolima: “Más que nunca, todos unidos”

La derrota 2-1 de Millonarios frente a Deportes Tolima dejó grandes preocupaciones entre los aficionados embajadores. Sin embargo, Juan Guillermo Cuadrado, principal figura del equipo, publicó un mensaje en sus redes sociales para transmitir tranquilidad, confianza y esperanza de cara a lo que viene en el cierre de la fase regular de la Liga Colombiana 2026-ll.

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El antioqueño, que abrió el marcador para el conjunto bogotano con un tiro libre, reconoció que el resultado fue doloroso, pero recordó que el equipo todavía tiene en sus manos la posibilidad de alcanzar el objetivo. Por eso, hizo un llamado a la unión entre el plantel y la hinchada.

“Más allá del resultado de ayer, que dolió. Pero todavía dependemos de nosotros, ahora más que nunca. Todos unidos, con fe en nuestro Señor Jesús. Este objetivo lo podemos conseguir todos juntos. Equipo e hinchada”, escribió Cuadrado.

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El futbolista también hizo referencia a la importancia de mantenerse unidos en este momento de la temporada y acompañó su publicación con una frase sobre la bendición de trabajar en conjunto: “Porque en la unión es donde está la bendición”.

Millonarios tendrá que pasar rápidamente la página de la caída en Ibagué y concentrarse en su próximo compromiso frente a Alianza Valledupar en Bogotá, en el que buscará sumar para asegurar su lugar entre los ocho mejores del campeonato.