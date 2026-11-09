Internacional de Bogotá vs America: fecha y hora del partido de ida de la semifinal de Copa Colombia

La Copa Colombia entra en su etapa definitiva y América de Cali tendrá un nuevo reto en su camino hacia el título. Este martes 10 de noviembre el conjunto vallecaucano visitará a Internacional de Bogotá en el partido de ida de las semifinales.

El compromiso se disputará desde las 6:30 PM hora local en el estadio Metropolitano de Techo, escenario en el que Inter oficia en condición de local.

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¿Cómo llegan los semifinalistas?

El equipo bogotano llega a esta instancia como una de las sorpresas del certamen y buscará seguir haciendo historia en su primer año de competencia. En los cuartos de final consiguió una contundente victoria 4-1 frente a Llaneros, resultado que le permitió instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

Por su parte, América llega con confianza después de superar con autoridad a Barranquilla FC por 4-0 en la ronda anterior. El cuadro escarlata quiere aprovechar su experiencia y jerarquía para tomar ventaja en una llave que puede representar una nueva oportunidad de disputar el título. Cabe recordar que el equipo vallecaucano fue finalista en 2024, cuando perdió la definición frente a Atlético Nacional.

Partido de vuelta en Cali

La serie tendrá su segundo capítulo el próximo martes 17 de noviembre, cuando América reciba a Internacional de Bogotá en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 8:30 PM. Por eso, el objetivo de ambos equipos será conseguir un resultado favorable en el primer enfrentamiento y llegar con opciones de clasificación al duelo definitivo.

Fecha y hora del partido de ida de la semifinal de Copa Colombia

Fecha: Martes 10 de noviembre

Hora: 6:30 PM hora colombiana

Lugar: Estadio Metropolitano de Techo