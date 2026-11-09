La banda de rock Oasis no asistirá a la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll

Este lunes, la revista Rolling Stone confirmó que la banda de rock Oasis no asistirá a la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll, que tendrá lugar este sábado en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California.

¿Cuál ha sido su actitud frente al reconocimiento?

No es una sorpresa esta respuesta de los hermanos Gallagher, dada la actitud indiferente que han mostrado ante este reconocimiento a lo largo del año.

¿Por qué Noel Gallagher no asistirá a la ceremonia?

Además, Noel Gallagher anunció que se encontrará en el EFG Jazz Festival de Goldie en el Royal Festival Hall de Londres, donde será su primera presentación en solitario desde la reunión de Oasis en 2025.

¿Qué dijo Liam cuando fueron nominados?

Cuando Oasis fue nominado por primera vez en 2024, Liam Gallagher prácticamente rechazó el honor.

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“Por mucho que me gusten Mariah Carey y todo eso, solo quiero decir: ¡háganme un favor y váyanse a la mierda!“, declaró a The Sunday Times.

“Es como si me metieran en el Salón de la Fama del rap; no quiero formar parte de algo tan mentalmente perturbado. Además, he hecho más por el rock and roll que la mitad de esos payasos que integran el comité, así que todo esto es una completa estupidez”, afirmó.

¿Qué dijo después de que fueron incluidos?

Lo lograron al año siguiente, probablemente gracias a la enorme respuesta que tuvo su gira de reencuentro “Oasis Live ‘25″.

Y Liam reaccionó a través de X: “Me da la sensación de que hay algo de psicología inversa en todo esto, ¿el Salón de la Fama del Rock and Roll? ¡Más bien, el Salón de la Fama de los granjeros! Quiero dar las gracias a todos los que votaron por nosotros; es un verdadero honor. Desde que era pequeño y cantaba en la ducha, soñaba con estar algún día en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Es verdad lo que dicen: todo es posible si tienes un sueño", escribió en su cuenta oficial en esa red social.

En una serie de publicaciones posteriores, se mostró indeciso sobre si asistiría o no.

“Bueno, anoche estuve hablando con mi mamá cuando salió la noticia y ella cree que quizás fui un poco precipitado en mi forma de ver la organización. Me ha dicho que deje de ser un imbécil, que vaya a la ceremonia, me porte bien y que, quién sabe, ¡quizás hasta lo disfrute!”, tuiteó.

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¿Junto a quién serán incluidos los hermanos Gallagher?

Liam y Noel Gallagher serán incluidos en el Salón de la Fama junto con los guitarristas Paul “Bonehead” Arthurs y Gem Archer, los bajistas Paul “Guigsy” McGuigan y Andy Bell, y los bateristas Tony McCarroll y Alan White.

¿Estarán otros miembros y exmiembros de la banda?

No está claro si alguno de estos exmiembros estará presente o si el Salón de la Fama homenajeará al grupo por su ausencia.

¿Junto a quién será incluido Oasis en la ceremonia?

Oasis será incluido junto a Phil Collins, Billy Idol, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

¿Quiénes más no asistieron a su ceremonia de inclusión?

Al no asistir a la ceremonia del Salón de la Fama, Oasis se suma a una larga lista de artistas que han optado por no acudir, entre ellos Paul McCartney de los Beatles, Van Morrison, Jerry Garcia de The Grateful Dead, David Bowie, Roger Waters de Pink Floyd, Grace Slick de Jefferson Airplane, Joni Mitchell, los Sex Pistols, Eddie Van Halen de Van Halen y Axl Rose de los Guns N’ Roses.