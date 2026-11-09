Deportivo Pasto anunció su plan para cumplir con las obligaciones salariales pendientes

Deportivo Pasto se pronunció oficialmente sobre la situación económica y laboral que atraviesa la institución, luego de que su plantilla profesional entrara en cese de actividades por los incumplimientos en el pago de salarios.

A través de un comunicado publicado este lunes 9 de noviembre, el club explicó las decisiones que llevaron a disputar el partido frente a Independiente Santa Fe con futbolistas de la categoría sub-20 y estableció fechas para ponerse al día con sus obligaciones económicas.

La situación quedó en evidencia el pasado domingo 8 de noviembre, cuando el conjunto nariñense visitó a Santa Fe en el estadio El Campín, por la fecha 18 de la Liga colombiana. Ante la negativa del plantel profesional de viajar a Bogotá, el equipo tuvo que recurrir a sus divisiones menores y terminó perdiendo 5-0 frente al conjunto capitalino.

La explicación del Deportivo Pasto

En el documento, firmado por su presidente, Roberto Castro Valencia, la institución aseguró que la decisión de utilizar a los juveniles respondió a la ausencia del equipo profesional, cuyos integrantes habían decidido suspender sus actividades desde el viernes 6 de noviembre.

La dirigencia manifestó que había abierto canales de comunicación para solucionar la situación salarial y que el jueves 5 de noviembre convocó a los capitanes del equipo para explicarles el estado de las obligaciones pendientes y el mecanismo previsto para cumplirlas.

Según el club, durante esa reunión también se informó sobre la remisión de un documento oficial dirigido a toda la plantilla, en el que se ratificaba el compromiso de pago. Sin embargo, la mayoría de los futbolistas mantuvo su decisión de no entrenar ni viajar a Bogotá para enfrentar a Santa Fe.

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Ante ese panorama, el cuerpo técnico, encabezado por Carlos Rendón, recurrió a la categoría sub-20, destacando el trabajo que el entrenador había realizado durante 2026 con las divisiones menores. Además, la institución confirmó que afrontará su próximo compromiso frente a Junior con la misma plantilla juvenil.

¿Cuándo espera ponerse al día Deportivo Pasto?

En el comunicado, la presidencia estableció el 13 de noviembre como fecha límite para normalizar las obligaciones salariales de toda la organización, incluidos el plantel profesional, el área deportiva, el personal administrativo y los trabajadores de apoyo.

Asimismo, el club manifestó que espera dejar resueltos los demás compromisos económicos de la institución antes del 15 de diciembre de 2026.

El presidente Roberto Castro Valencia reconoció que Deportivo Pasto atraviesa un periodo de transición, con dificultades que han afectado a diferentes áreas de la organización. Sin embargo, aseguró que existe voluntad y capacidad para superar la crisis.

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De esta manera, Deportivo Pasto afrontará su último compromiso de la Liga colombiana frente a Junior con futbolistas juveniles, mientras la dirigencia busca cumplir con el calendario de pagos anunciado y superar el conflicto que provocó el cese de actividades del equipo profesional.