“El país está sobrecargado de impuestos”: Álvaro Uribe sobre ley de rescate fiscal del Gobierno
Álvaro Uribe enfatizó en la necesidad de reducir impuestos y, también, al Estado. “Hay que poner la economía a crecer con un Estado pequeño; el país avanzaría mucho”.
En la mañana de este lunes, 9 de noviembre, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la ley de rescate fiscal del Gobierno Nacional.
Cabe recordar que, recientemente, el Centro Democrático, partido que dirige, presentó una serie de propuestas para modificarla.
Lea más: Esta es la propuesta del Centro Democrático para modificar la ley de rescate fiscal del Gobierno
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...