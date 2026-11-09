“El país está sobrecargado de impuestos”: Álvaro Uribe sobre ley de rescate fiscal del Gobierno

En la mañana de este lunes, 9 de noviembre, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la ley de rescate fiscal del Gobierno Nacional.

Cabe recordar que, recientemente, el Centro Democrático, partido que dirige, presentó una serie de propuestas para modificarla.

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