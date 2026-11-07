Esta es la propuesta del Centro Democrático para modificar la ley de rescate fiscal del Gobierno

El partido Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, dio a conocer un documento de 14 puntos en los que plantean sus reparos y propuestas en torno a la ley de rescate fiscal del gobierno de Abelardo de la Espriella. La propuesta se construyó con los aportes de la bancada, gremios y economistas invitados a esa iniciativa.

“Hay que aprovechar este momento difícil de la economía para buscar un Estado sustancialmente pequeño, una legislación tributaria disruptiva, simple, que ponga a crecer aceleradamente la economía, que nos permita financiar lo social sin corrupción”, aseguró Uribe.

En primer lugar, el bloque uribista reconoce que el Gobierno tiene razón al hablar de una grave crisis fiscal, pero reitera que el incremento del cobro del IVA es “inconveniente”, particularmente cuando se relacionan artículos de la canasta familiar, el sector agropecuario, el servicio de internet, seguros de salud, entre otros.

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Otro de los puntos sensibles para este bloque tiene que ver con la renta. Aseguran que la reducción de la tarifa a las empresas se neutralizaría con el incremento de las cargas parafiscales. A esto sumaron que la tarifa a personas naturales sigue siendo muy alta.

“Esto se hace más gravoso al reducir los beneficios tributarios que hoy tienen estos contribuyentes al bajar el número de UVT de 1.090 a 720. Entre los beneficios reducidos está la deducción por personas dependientes. En la práctica desconoce los intereses por crédito de vivienda, que no cabrían en el máximo de 720 UVT”, explicaron desde el partido.

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Las alternativas para la ley de rescate fiscal

De acuerdo con el documento, una solución a la falta de recursos puede estar en el cobro de cartera de la DIAN y la UGPP. “Debería darse por una vez un descuento de capital y, si los deudores sin razón no se acogen, no podrían ser beneficiarios de alivios futuros”. Con esta medida, calculan, se podría recaudar entre 10 y 15 billones.

En este punto aparece el tema del recorte al gasto. Como ya lo expresaron Uribe y otros congresistas del partido, el esfuerzo del Gobierno en la materia debería ser mayor.

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De hecho, en el borrador se habla de eliminar o fusionar hasta 200 entidades con duplicidad de funciones. “El proceso con las FARC multiplicó innecesariamente las entidades del Ministerio de Agricultura o de aquellas con funciones relacionadas. Si se necesitara reforma constitucional para ahorrar, eliminar o fusionar, se sugiere avanzar previamente en procesos que marchiten algunas entidades y aclaren las funciones de otras”.

Finalmente, el Centro Democrático propuso vender una parte de la participación estatal en Ecopetrol, aumentar y mejorar el Régimen Simple de Tributación y reducir o modificar impuestos como el de patrimonio, renta y de ganancias ocasionales.

“Para compensar y ayudar a las finanzas públicas, durante 5 años las empresas suscribirían bonos del Estado por el 20% de sus utilidades, con un plazo que se defina y una tasa de interés menor al costo actual de la deuda pública”, concluyeron.