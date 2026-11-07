Gobierno y comisiones económicas abordaron la ley de ajuste fiscal: se vienen mesas técnicas

Más de cuatro horas duró el encuentro entre el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y los encargados de tramitar en primer debate la ley de ajuste fiscal o reforma tributaria. Tras la conversación, ambas partes destacaron un buen ambiente para concertar y aseguraron que darán el debate en el Legislativo.

La reunión se llevó a cabo en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, pero no contó con la presidencia del presidente Abelardo de la Espriella. Como sus representantes estuvieron el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y los ministros de Hacienda, Miguel Gómez; Interior, Alejandro Ordóñez; Justicia, Iván Cancino; y Comercio, Mauricio Gómez Amín. Otros altos funcionarios también hicieron presencia.

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Desde el Congreso, el principal vocero fue el presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, quien también asistió en representación de su partido, el Centro Democrático. Fue Henríquez, además, el encargado de exponer las propuestas alternativas del uribismo para el proyecto.

Para el uribismo, una solución a la falta de recursos puede estar en el cobro de cartera de la DIAN y la UGPP. “Debería darse por una vez un descuento de capital y, si los deudores sin razón no se acogen, no podrían ser beneficiarios de alivios futuros”. Con esta medida, calculan, se podría recaudar entre 10 y 15 billones.

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También plantearon eliminar o fusionar hasta 200 entidades con duplicidad de funciones, vender una parte de la participación estatal en Ecopetrol, aumentar y mejorar el Régimen Simple de Tributación y reducir o modificar impuestos como el de patrimonio, renta y de ganancias ocasionales.

Al término de esa reunión, desde el Centro Democrático resaltaron que lanzaron sus propuestas con mucho respeto y que el partido va a tener una conclusión unánime. Así mismo, señalaron que tiene coincidencias con el Gobierno y entienden las dificultades fiscales, pero que se apartan de lo relacionado con el IVA y los parafiscales.

“Sabemos que estamos en unos tiempos muy difíciles, pero estamos de manera creativa buscando soluciones que reduzcan el gasto de manera más contundente, que favorezcan la inversión privada con más agresividad y sobre todo cuidando el bolsillo de los ciudadanos”, expresó el senador Carlos Meisel.

El representante Yamit Hurtado, de la Alianza Verde, aseguró que “fue una reunión cordial, liderada por el vicepresidente, en la que encontramos en el gabinete ministerial una gran disposición de escucha y diálogo”. Así mismo, dijo que ahora se harán mesas técnicas para discutir los detalles y que defenderán sus posturas, pero también estarán abiertos al consenso.