Deudas de las EPS cercana a los $2 billones ponen en riesgo la atención en salud en Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, expresó su solidaridad con la Clínica FOSCAL, ante las dificultades financieras que enfrenta por la falta de pago de las deudas por parte de las EPS, especialmente Nueva EPS, y la advertencia del cierre de algunos de sus servicios. Advirtió sobre el riesgo que representa la situación para la prestación de los servicios de salud en el departamento.

El mandatario advirtió que la situación no solo está afectando a la Foscal, uno de los dos centros médicos más grandes del nororiente colombiano, sino que también afecta a toda la red pública y privada del departamento, con una cartera cercana a los dos billones de pesos, razón por la que pidió la intervención de las autoridades nacionales.

A esta situación se suma el desequilibrio entre los recursos que las instituciones facturan mensualmente y los dineros que reciben, lo que, según el gobernador, compromete su sostenibilidad financiera.

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Advirtió que los hospitales necesitan recibir al menos el 85% de los valores facturados para garantizar su viabilidad económica y continuar prestando los servicios a la población.

“Si no se le paga a los hospitales del 85% hacia arriba, estos hospitales no van a ser viables y los santandereanos se van a quedar sin centros de salud donde puedan ser atendidos”, señaló el mandatario.

Díaz Mateus insistió en la necesidad de una intervención de las autoridades nacionales, a la ministra de Salud y al Superintendencia, para que visiten Santander y evalúen la crisis y se atiendan las obligaciones pendientes y evitar que la crisis termine afectando directamente el acceso de los santandereanos a la atención médica.