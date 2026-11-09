Hay nuevo secretario del Interior de Bucaramanga; revisan hojas de vida para gerente de ciudad

Bucaramanga

De a poco se va reconfigurando el gabinete del alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla tras la salida de 6 integrantes de su equipo de trabajo al final de octubre. Algunos de los dimitentes se fueron antes de que terminaran inhabilitados para tomar parte en las elecciones regionales del próximo año. Uno de ellos fue el secretario del Interior, Alfonso Pinto Fratalli para quien hay reemplazo.

El alcalde Cristian Portilla confirmó a Caracol Radio que en el cargo fue designado Ronald Samir Becerra Fuquen quien ha sido auditor de la Contraloría de Santander.

El funcionario se estrenó durante los operativos efectuados durante la noche del sábado en la zona de las discotecas de Cabecera del Llano.

En la Dirección de Tránsito, el alcalde había encargado a Diego Fernando Rodríguez. “Es una persona de nuestra confianza. Esperamos que esté durante estos dos últimos meses del año, que cerremos la vigencia de 2.026 y que continúe”, aseguró.

Con relación a la Gerencia de Ciudad, el mandatario precisó que es un cargo clave; “esta semana estamos evaluando hojas de vida que tengan un componente operativo y administrativo considerable”.

Del gabinete local también salieron Iván Torres de la Secretaría de Desarrollo Social; la titular de Salud, Gloria Marcela Orduz y el jefe de Gobernanza, John Manuel Delgado.