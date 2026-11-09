Alcaldía de Bucaramanga espera esta semana decisión sobre préstamo bancario para obras y semáforos

Bucaramanga

En la alcaldía de Bucaramanga creen que, durante esta semana, la segunda de noviembre habrá una decisión del Juzgado 11 Administrativo del Circuito, sobre el acuerdo que facultó a la administración local para tramitar un préstamo por $500 mil millones.

El acuerdo quedó suspendido desde agosto pasado, cuando el despacho judicial determinó expedir medidas cautelares durante el examen de una demanda que hacía reparos a la supuesta vulneración de normas superiores y advertía sobre la falta de planeación de las obras y el aumento en el monto del préstamo con relación a una cifra original.

En entrevista con Caracol Radio, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla recordó que su administración presentó un recurso de apelación “para que se otorgue la revocatoria de la medida provisional”.

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El alcalde aseguró que ya hay unos contratos de créditos celebrados con los bancos “de tal suerte que esperamos que esta semana que el honorable tribunal se manifieste, y de ser positivo, avanzaremos para que la ciudad tenga una nueva red semafórica”.

Hace un mes, a comienzos de octubre, el diario Vanguardia informó en primicia que la Procuraduría 160 Judicial para Asuntos Administrativos había solicitado levantar las medidas cautelares sobre el acuerdo que le permite al alcalde tramitar el préstamo bancario.

La demanda de nulidad en contra del acuerdo fue presentada por el exrepresentante a la cámara, Cristian Avendaño.