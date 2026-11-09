Comunidad en Santander pide apoyo para construir puente vehicular en el Cañón de Chicamocha

Habitantes de la zona del Cañón del Chicamocha hicieron un llamado a las comunidades, autoridades y turistas para que se sumen a una iniciativa que busca mejorar la conectividad de este sector de Santander. Aunque los trabajos adelantados en la vía registran avances importantes, mencionan que todavía está pendiente la construcción de un puente que permita el tránsito de vehículos.

Vidal Prada Gómez, habitante de Molagavita en la provincia de García Rovira, explicó que la comunidad trabajó para sacar adelante este proyecto, con el propósito de contar con mejores condiciones de movilidad y facilitar el acceso a diferentes sectores de la región.

Sin embargo, advirtió que la obra no estará completa mientras no se construya el puente vehicular “Ya hemos hecho un poco de trabajo, pero nos falta lo más importante, que es el puente vehicular”, manifestó.

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De acuerdo con su explicación, aunque se ha planteado la posibilidad de levantar una estructura peatonal, esta no respondería a las necesidades de los habitantes, quienes consideran indispensable contar con un puente que permita el paso de automotores.

Según señaló, esta infraestructura representaría una oportunidad para impulsar el desarrollo y fortalecer la conexión con otras poblaciones “Nosotros lo necesitamos vehicular porque es muchísimo el desarrollo que nos da para nuestro Cañón del Chicamocha”, expresó.

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El vocero también extendió la invitación a los habitantes de Capitanejo, San Andrés y demás comunidades cercanas, así como a los visitantes del Cañón del Chicamocha, para que apoyen la consecución de los recursos y materiales que hacen falta para terminar los trabajos.

La comunidad espera completar las obras pendientes y contar con una solución de movilidad que responda a las necesidades del sector, especialmente en materia de transporte, conectividad y desarrollo turístico.