En temporada de navidad el espacio público será exclusivamente para vendedores tunjanos

Centro comercial para reubicar a vendedores de Coovename será objeto de socialización durante el primer semestre de 2027.

Tunja

El alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo se reunió con los vendedores ambulantes afiliados a la cooperativa Coovename quienes le solicitaron prioridad en el uso del espacio público durante la temporada de navidad.

“El espacio público, se puede explotar, eso no tiene ningún problema, pero bajo unas normas y unas reglas. Ellos están cooperados y ellos están organizados, pero en este tiempo llega gente de otras ciudades, les invaden el espacio, les perturban sus espacios que han conservado por siempre y terminan en conflictos, inclusive entre personas que no viven aquí”.

Dijo que se le dará prioridad a los vendedores de Tunja.

“Vamos a proteger a los que hemos estado aquí haciendo ciudad, a los que verdaderamente pagan impuestos y estamos haciendo la legalidad. Mientras yo esté los vamos a mantener al margen y que vayan a hacer sus actividades en otro lado, pero primero vamos a estar los de los tunjanos y los que estamos acá”.

El alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo también se pronunció sobre el futuro del centro comercial construido por la gobernación de Boyacá donde en cumplimiento de una Acción Popular hay que reubicar a un grupo de afiliados a la cooperativa, Coovename.

“Eso lo venimos trabajando. Ellos dicen que no se socializó, que hay problemas, pero ya está construido, hay una acción jurídica y eso hay que darle cumplimiento, pero también entendemos que es un tema de socialización y de concientización que tiene que darse en el primer semestre del año entrante”.

La construcción de este centro comercial comenzó en 2022 y aunque ya está totalmente terminado los vendedores ambulantes no se han trasladado alegando que pierden ventas en las temporadas.