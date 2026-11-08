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09 nov 2026 Actualizado 15:15

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Bogotá

IDRD continuará audiencia sancionatoria contra Sencia S.A.S., concesionario del estadio El Campín

El Instituto expuso los presuntos incumplimientos contractuales y las obligaciones que habrían sido vulneradas

Christian Martinez

Bogotá
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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que este lunes 9 de noviembre, a las 9:00 a. m., continuará la audiencia pública del proceso administrativo sancionatorio contractual contra Sencia S.A.S., concesionario del estadio El Campín.

El Instituto expuso los presuntos incumplimientos contractuales, las obligaciones que habrían sido vulneradas y la estimación de los perjuicios asociados. El procedimiento se adelanta con garantías de debido proceso y derecho a la defensa.

La audiencia podrá seguirse de manera virtual a través de Microsoft Teams, debido a las restricciones de aforo del Salón Caracol, el ingreso presencial estará limitado a los sujetos procesales, sus apoderados y el personal institucional.

Enlace para seguir la audiencia aquí

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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