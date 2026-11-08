IDRD continuará audiencia sancionatoria contra Sencia S.A.S., concesionario del estadio El Campín

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que este lunes 9 de noviembre, a las 9:00 a. m., continuará la audiencia pública del proceso administrativo sancionatorio contractual contra Sencia S.A.S., concesionario del estadio El Campín.

El Instituto expuso los presuntos incumplimientos contractuales, las obligaciones que habrían sido vulneradas y la estimación de los perjuicios asociados. El procedimiento se adelanta con garantías de debido proceso y derecho a la defensa.

La audiencia podrá seguirse de manera virtual a través de Microsoft Teams, debido a las restricciones de aforo del Salón Caracol, el ingreso presencial estará limitado a los sujetos procesales, sus apoderados y el personal institucional.

Enlace para seguir la audiencia aquí