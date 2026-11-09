Cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de noviembre: localidades y barrios que no tendrán servicio

Conozca los cortes de agua en barrios de Bogotá, programados durante la semana del 9 al 12 de noviembre, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

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Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el lunes 9 de noviembre de 2026

Localidad de Suba

San José de Bavaria y Villa del Prado. De la carrera 58 a la carrera 80, entre la calle 170 y la calle 183. Desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a empates en redes del acueducto.

Localidad de Santa Fe

Bemposta, Montecarlo, El Triángulo, La Castaña y Dorado Laches. De la calle 1 a la calle 14 sur, entre la carrera 9 y la carrera 21 este. Desde las 10:00 a. m., hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

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Barrios en Bogotá con cortes de agua el martes 10 de noviembre de 2026

Localidad de Barrios Unidos

Los Andes. De la transversal 55 a la avenida carrera 68, entre la calle 90 y la calle 100. Desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a empates en redes del acueducto.

Localidad de Bosa

Atalayas, Bosa Linda, Brio, Cañaveralejo, Ciudadela El Recreo, Ciudadela El Recreo II, El Anhelo, El Recreo, Las Margaritas, Metrovivienda, Renacer, Sabanas del Dorado, San Bernardino II, San Bernardino Rural, San Bernardino XIX, San Joaquín y Villas del Progreso. De la avenida carrera 89B a la carrera 106A, entre la calle 59B sur y la calle 61A sur; y de la carrera 92 a la carrera 106A, entre la calle 61A sur y la calle 75A sur. Desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

La Resurrección, La Resurrección I, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Callejón Santa Bárbara y Molinos del Sur. De la avenida carrera 3 a la carrera 12B, entre la diagonal 48Y sur y la calle 36D sur. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Quindío, Altamira, La Arboleda, Chiguaza Urbano y Colmena I Los Pinares. De la carrera 17B este a la transversal 12A este, entre la diagonal 45 sur y la calle 49 sur. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a empates en redes del acueducto.

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Barrios en Bogotá con cortes de agua el miércoles 11 de noviembre de 2026

Localidad de Suba

Julio Flores, Santa Rosa y Andes Norte. De la transversal 55 a la carrera 71, entre la calle 93A y la calle 116. Desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a empates en redes del acueducto.

Localidad de Bosa

Argelia, Bosa Central, Bosa Centro, Clarelandia, Jiménez de Quesada II Sector y La Azucena. De la calle 58C sur a la calle 63 sur, entre la avenida carrera 80 y la carrera 82; de la calle 63 sur a la calle 65 sur, entre la carrera 79C y la carrera 80K; y de la calle 65 sur a la calle 65D sur, entre la carrera 80C y la carrera 80I. Desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Engativá

Minuto de Dios. De la calle 80 a la calle 97, entre la carrera 72 y la carrera 86. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Palermo Sur y Arrayanes V. De la carrera 1 a la carrera 3F este, entre la calle 50 sur y la diagonal 49B bis sur. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidades de Santa Fe y Chapinero

Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia Urbano II, Siberia Central, Siberia Urbano III, Siberia Rural, Siberia II, Ingemar Oriental I, Siberia Urbano y Siberia. De la calle 33 a la calle 60 bis, entre la carrera 3 y la carrera 8 este. Desde las 10:00 a. m., hasta por 30 horas. Debido a empates en redes del acueducto.

Localidad de Santa Fe

Los Laches, Girardot, Rocío, El Dorado, El Guavio, Hospital Franklin Delano Roosvelt y Hospital Guavio. De la calle 9 sur a la calle 18 sur, entre la carrera 15 este y la carrera 12 este. Desde las 10:00 a. m., hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

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Barrios en Bogotá con cortes de agua el jueves 12 de noviembre de 2026

Localidad de Puente Aranda

Ortezal y Batallón Caldas. De la avenida calle 20 a la avenida calle 22, entre la carrera 37 y la avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m., hasta por 27 horas. Debido a cambio de accesorios.

Localidad de Los Mártires

Eduardo Santos, La Estanzuela y El Progreso. De la avenida calle 3 a la calle 6, entre la avenida carrera 14 y la carrera 26. Desde las 7:00 a. m., hasta por 27 horas. Debido a empates en redes del acueducto.

Localidad de Fontibón

Ciudad Hayuelos y El Vergel. De la carrera 80A a la avenida carrera 86, entre la calle 16C y la avenida calle 22. Desde las 7:00 a. m., hasta por 27 horas. Debido a cambio de medidor.

Localidad de Suba

Lombardía, Portal del Sol, Villa María y Aures II. De la carrera 104 a la carrera 118, entre la calle 130 y la calle 145. Desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Localidad de Bosa

Bosa La Estancia, El Colegio, Jiménez de Quesada, La Amistad Bosa, La Estancia, Naranjos, Nueva Granada, Piamonte y San Pablo II. De la calle 71 sur a la calle 65A sur, entre la carrera 77G y la carrera 81. Desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Nueva York. De la carrera 68L a la carrera 68J, entre la calle 37B sur y la calle 46 sur. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Ciudad Bolívar

La Valvanera, Rincón de La Valvanera, Falicia, Barlovento, Perdomo Alto y El Peñón del Cortijo. De la avenida calle 57R sur a la calle 69 sur, entre la avenida carrera 70C y la carrera 73J. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.

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