El Gran Malecón del Mar: 489 empleos en su ejecución y 600 actores de playa vinculados

El Gobierno distrital del alcalde Dumek Turbay Paz sigue sumando hitos de las primeras veces en la historia de Cartagena. La inauguración de los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar representa mucho más que la entrega de una nueva infraestructura: es la materialización de una apuesta que durante décadas no había encontrado la decisión ni las condiciones para hacerse realidad y que hoy comienza a cambiar la manera en que la ciudad se relaciona con su mar.

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Bajo el liderazgo del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, esta megaobra abre un nuevo capítulo para Cartagena, al recuperar el borde costero como un escenario de encuentro, recreación, deporte, turismo y oportunidades económicas. Una infraestructura concebida para que cartageneros de todas las edades, familias, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad puedan disfrutar de espacios públicos de calidad frente al mar Caribe.

La primera fase, que conecta Playa Azul, en La Boquilla, con el Parque Lineal de Crespo, tuvo una inversión cercana a los $140.000 millones y representa una apuesta sin precedentes por transformar el paisaje urbano y fortalecer la competitividad turística de la ciudad.

“Nunca un alcalde pensó en una infraestructura como la que estamos viendo. De pronto han pensado en algunas intervenciones, pero esto es diferente. Estamos en La Boquilla, este es el punto cero del proyecto, y eso también envía un mensaje. Los acabados, lo que hemos ofrecido como malecón, invitan a la calma, a la felicidad, a la tranquilidad y al disfrute. Esto no lo tiene nadie y tardamos mucho como ciudad en poner a andar esta infraestructura”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Esta obra va a generar fotografías, postales y videos, pero lo que va a generar es una competitividad importante de la ciudad. Y cuando hay competitividad turística, hay empleo, hay trabajo y hay actividades que benefician a muchos cartageneros”.

Una obra de las primeras veces que transforma la relación de Cartagena con el mar

Durante décadas, Cartagena tuvo una deuda con su propio litoral: contar con un gran corredor público que permitiera a sus habitantes y visitantes disfrutar del paisaje marino a través de espacios modernos, accesibles, seguros y pensados para el encuentro ciudadano.

Hoy, esa realidad comienza a cambiar. Los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar ofrecen una infraestructura que integra 5.174 metros lineales de senderos peatonales, 3.763 metros lineales de ciclorrutas y 1.100 metros lineales de vías de servicio. A esto se suman más de 12.500 metros cuadrados de zonas verdes habilitadas en esta primera entrega, plazoletas, espacios comerciales, parque para mascotas, zona de calistenia y módulos de baños públicos.

El proyecto también dispone de 180 cupos de parqueadero en Playa Azul, mobiliario urbano, señalización y espacios para facilitar la permanencia y el disfrute de quienes recorren este nuevo escenario.

Pero su dimensión va más allá de la infraestructura. El Gran Malecón del Mar está concebido como un espacio para todos. Sus proyecciones estiman una circulación diaria de alrededor de 5.000 personas y, durante un año, la visita de 169.000 niños entre los 5 y los 14 años, 269.000 jóvenes entre los 15 y los 29 años, 19.000 adultos mayores y 89.000 personas con discapacidad.

Se trata de una apuesta por democratizar el disfrute del espacio público, generar nuevas experiencias alrededor del mar y ofrecer alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre, el bienestar y la integración de las familias cartageneras.

Una megaobra que construye oportunidades y genera empleo para cientos de familias

Uno de los grandes aportes sociales del Gran Malecón del Mar está en el empleo. Detrás de cada metro de este primer tramo hubo 489 personas, entre ellas 62 mujeres, que madrugaron durante meses y aportaron su trabajo, conocimiento y esfuerzo para hacer realidad una infraestructura que hoy está al servicio de la ciudad.

Con su puesta en funcionamiento, la generación de oportunidades laborales continúa. Se estima que más de 600 actores de playa podrán beneficiarse de las actividades económicas que se desarrollarán alrededor de este nuevo corredor turístico, consolidando una fuente de trabajo para quienes encuentran en el turismo y los servicios de playa su sustento diario.

“Esta obra es ganadora, generando empleo, haciendo importantes a los actores de playa, dándole la posibilidad a las matronas de La Boquilla de tener el primer chiringuito funcionando. Es un proyecto de la Secretaría de Turismo. Ellas solo vienen acá a producir, a vender su sabor y a generar un ingreso importante en sus vidas”, destacó el alcalde Dumek Turbay.

Precisamente, uno de los símbolos de esta apuesta por la inclusión económica es el restaurante étnico La Matrona, ubicado en el primer chiringuito de Playa Azul. Allí, ocho cocineras tradicionales de La Boquilla tendrán la oportunidad de ofrecer los sabores de la gastronomía caribeña, acompañadas por meseras de esta misma comunidad.

Este espacio representa una oportunidad para reconocer el talento de las mujeres boquilleras, preservar los saberes ancestrales de la cocina tradicional y convertir la riqueza cultural de la comunidad en una fuente de ingresos y bienestar para sus familias.

“Eso va a ser un chiringuito matador, donde están las matronas. Con esta terraza, con ese atardecer, va a ser también ganador”, expresó el mandatario distrital.

De esta manera, el Gran Malecón del Mar no solo transforma el paisaje de Cartagena, sino que también abre oportunidades para que las comunidades participen directamente de los beneficios económicos que genera el turismo.

Así, Cartagena comienza a materializar una de las transformaciones urbanas más importantes de su historia reciente. Una obra que recupera el espacio público fortalece el turismo, genera empleo y, sobre todo, devuelve a los cartageneros la posibilidad de encontrarse con su mar y disfrutarlo.