‘Vice’ de Hacienda ante críticas al IVA a alimentos: “2 de 3 vulnerables usan factura electrónica”

El viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, defendió la propuesta incluida en la reforma tributaria de subir el IVA a algunos alimentos, y reiteró que el mecanismo de devolución de ese impuesto a personas de ingresos bajos beneficiará a 19 millones de colombianos.

“No entiendo por qué me tienen que subsidiar el tomate (…) es inaceptable que el valor del IVA que pagan hogares pobres, ricos o clase media por un mismo producto sea el mismo”, explicó.

En este sentido, apuntó que dos de cada tres personas en esas condiciones (pobreza o vulnerabilidad) usan factura electrónica.

“Dos de cada tres personas en esas condiciones usan factura electrónica. Esos hogares hoy pagan el IVA. Entonces, que digan que la factura electrónica cubre un universo ínfimo de la población, pues los datos no dicen eso”, apuntó.

Además, reiteró que si la persona no tiene una cuenta bancaria se le da el recurso vía giro postal.

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Entre tanto, aseguró que si el hogar vive en una zona muy apartada donde realmente no hay factura electrónica, si es de bajos ingresos, “se le da una transferencia monetaria para cubrir lo que estimamos desde el Ministerio de Hacienda que se paga de IVA en esos lugares”.

Finalmente apuntó que están dando un año para que esa factura electrónica se vuelva más masiva.