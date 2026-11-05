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05 nov 2026 Actualizado 01:23

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🔴 EN VIVO Millonarios vs América por Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

Los de Gamero buscarán mantener su cupo dentro de los ocho y clasificarse a los cuadrangulares.

Millonarios recibe al América de Cali este miércoles 4 de noviembre por la fecha 17 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá a las 8:30 PM hora local.

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Viva aquí la transmisión EN VIVO de Millonarios y América de Cali

Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido de Millonarios vs América de Cali

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Bienvenidos al minuto a minuto de Millonarios vs América de Cali 

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