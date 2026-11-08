Rafael Dudamel, satisfecho con el empate en el clásico: “Hemos hecho un partido bravísimo”

Rafael Dudamel terminó satisfecho con el rendimiento del Deportivo Cali en el clásico vallecaucano frente al América. Pese a que el compromiso no tuvo goles, el entrenador venezolano resaltó el nivel futbolístico y táctico de sus dirigidos, además de la capacidad que han desarrollado para competir ante uno de sus principales rivales. El empate le permitió al conjunto verdiblanco cerrar la serie de clásicos de la Liga colombiana con cuatro puntos de seis posibles.

En rueda de prensa, el estratega venezolano hizo un balance del encuentro, explicó qué aspectos le faltaron a su equipo para generar mayor peligro y destacó la evolución colectiva de una plantilla que acumula 13 partidos de invicto.

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Un partido de alta exigencia táctica

Dudamel reconoció el funcionamiento ofensivo del América, pero aseguró que su equipo consiguió controlar buena parte de sus principales fortalezas. También destacó la capacidad del Cali para recuperar la pelota y buscar transiciones rápidas, aunque admitió que faltó precisión en algunos momentos.

“Hemos hecho un partido bravísimo. A aquellos que denominan un buen partido porque hubo goles, este no era el partido para ellos. Los que disfrutan el juego desde los diferentes momentos y desde la parte estratégica se van contentos a la casa”, manifestó.

El entrenador señaló que la lluvia y las condiciones del terreno de juego influyeron en el desarrollo del compromiso. Además, consideró que sus dirigidos estuvieron apresurados cuando debían pasar de defensa a ataque, lo que les impidió encontrar mayor claridad en el último tercio del campo. “Nos faltó esa finura en el frente de ataque para hacer dos o tres pases más y pasar de defensa-ataque con mayor volumen de juego y tener más claridad en el último pase”, explicó.

Confianza de cara a los cuadrangulares

Más allá del resultado, el técnico valoró la evolución del grupo y la fortaleza mental que ha adquirido durante las últimas jornadas. Para Dudamel, la jerarquía y el carácter competitivo son aspectos que han permitido consolidar una identidad de equipo grande.

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“Ahora viene lo más bonito, los cuadrangulares, y eso lo visualizo con mucha ilusión porque la demostración que ha dado el equipo hoy y estos 13 partidos invictos nos permite sentirnos muy bien”, afirmó.

Finalmente, Dudamel felicitó a los protagonistas por el comportamiento durante el clásico y destacó el ambiente que se vivió en el estadio. El venezolano consideró que fue un espectáculo a la altura de la rivalidad, tanto dentro como fuera del terreno de juego.