“Los muchachos compitieron de manera increíble”: González tras empatar el clásico vallecaucano

David González, técnico del América, entregó sus conclusiones después del empate 0-0 entre su equipo y el Deportivo Cali, en el clásico vallecaucano por la fecha 18 de la Liga Colombiana 2026 - II. El entrenador Escarlata destacó la entrega de sus jugadores, aunque consideró que las condiciones del terreno de juego condicionaron el desarrollo del clásico y dificultaron la propuesta ofensiva de su equipo.

“De pronto, si la cancha no hubiera estado así, el juego hubiera podido ser un poco distinto, un poco más vistoso. Fue de mucha lucha, de mucha entrega, de querer ganar. De parte nuestra, los muchachos compitieron de manera increíble”, expresó el técnico, quien también resaltó el trabajo defensivo del equipo y lamentó no haber conseguido los tres puntos.

González insistió en que el estado del campo afectó la circulación del balón y la generación de espacios. Recordó algunas aproximaciones por las bandas durante el primer tiempo, protagonizadas por Omar Bertel y Jhon Murillo, aunque reconoció que el Cali también hizo méritos para competir de igual a igual.

El entrenador explicó que América llegó al clásico sin poder realizar una sesión de entrenamiento previa, debido a la seguidilla de compromisos y desplazamientos. “Jugamos en Bogotá, luego viajamos, recuperamos y hoy a jugar. No se hizo absolutamente nada”, comentó sobre la preparación del encuentro.

Altas y bajas

En cuanto a las novedades de la plantilla, González confirmó que Daniel Valencia sufrió un esguince de tobillo, en la misma zona que lo había afectado semanas atrás. El cuerpo técnico espera que su recuperación sea rápida, como ocurrió en la ocasión anterior.

Por otra parte, destacó la actuación de Mateo Castillo, quien volvió a mostrar el nivel que había tenido durante el año anterior, antes de las lesiones que interrumpieron su continuidad.

También, dijo que, a pesar de la baja a última hora de Rafael Carrascal, no necesariamente condicionó el juego y fue más cuestión del estado de la cancha. Además, destacó la actuación de Yani Quintero, quien tuvo la responsabilidad de reemplazar a Carrascal.

Finalmente, el entrenador señaló que América hizo el esfuerzo para quedarse con la victoria, pero ahora deberá buscar en la última jornada la posibilidad de asegurar una mejor posición y la ventaja deportiva para los cuadrangulares.