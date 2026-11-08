Por fin, están notificando a beneficiaros de tarifa diferencial de $700 pesos en peajes en Quindío

Armenia

Por fin comenzaron a llegar las notificaciones para aplicar a la tarifa diferencial de 700 pesos en los peajes de autopistas del café en el eje cafetero, en el caso del Quindío para habitantes de Filandia y Salento.

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI había anunciado en redes sociales que la aplicación de la tarifa diferencial de los peajes en el eje cafetero comenzó a ejecutarse desde el 1 de noviembre, sin embargo, no había confirmación oficial de las notificaciones a los propietarios de los conductores.

En las últimas horas el alcalde del municipio de Filandia, Quindío Duberney Pareja confirmó que a varios residentes y conductores de esa localidad les comenzó a llegar la notificación por parte de autopistas del café sobre la tarifa diferencial

El alcalde explicó “Estamos felices en el municipio de Filandia. Ya empezaron a llegar las notificaciones a los correos de todas aquellas personitas que se inscribieron y que tuvieron esa esa paciencia de entregar los documentos y de reiterar la información.

Y agregó “la administración municipal desde el principio estuvo presta a colaborarle a todos para las inscripciones, para llenar los formularios y para llenar la documentación. Hoy recibimos con satisfacción que ya les han notificado a varios propietarios de vehículos del municipio de Filandia que ya pueden utilizar la tarifa diferencial de 700 pesos por trayecto”

Tiene requisitos

El alcalde de Filandia: tiene unos requisitos, no pueden ser todo el día, tiene que ser dos veces al día, máximo ocho veces a la semana, pero indudablemente es un alivio para nuestros habitantes porque podrán ir los comerciantes, obvio los que se inscribieron, que eso fue muy promulgado por la administración.

Hemos tenido serias discusiones con autopistas, serias discusiones con el Ministerio de Transporte, pero hoy valió la pena. Valió la pena el sacrificio, todos tienen tarifa diferencial los que los que se inscribieron y cumplieron con requisitos. Eran sencillos. Esos requisitos eran sencillos, muchos no lo hicieron y se quedaron por fuera. Nosotros inscribimos casi 500 cuentas de vehículos, no sabemos a cuántos les vayan a autorizar, pero hoy estamos felices” puntualizó el mandatario.

Cabe recordar que, en el caso del Quindío, solo los municipios de Filandia y Salento fueron incluidos en esta tarifa diferencial de los peajes en autopistas del café.