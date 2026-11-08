14 Emergencias se registraron en la ciudad de Armenia debido a las lluvias de este fin de semana

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Armenia

Más de 14 emergencias atendieron los organismos de socorro en Armenia debido a las lluvias, en especial por deslizamientos de tierra e inundaciones.

Las fuertes lluvias entre viernes y sábado en la capital del Quindío obligaron al despliegue de todos los organismos de socorro para atender los múltiples reportes de emergencias en diferentes sectores de la ciudad, por remociones en masa e inundaciones tanto de viviendas como de vías.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez explicó “van más de 14 emergencias, deslizamientos, taponamiento de alcantarillados y otros, tuvimos un reporte que un derrumbe en Chagualá pudo haber afectado o haber tenido una persona atrapada, ya nuestros bomberos descartaron esa situación, la Omgerd y todo el sistema de urgencias y emergencias de Armenia y de todos los municipios, porque incluso en esta de Chagualá estamos trabajando de la mano con Calarcá atendiendo cada una de las situaciones.

Y agregó “tuvimos en una vivienda a la 1 de la mañana se vino un barranco y logró taponar una de las habitaciones. Allá hemos estado, entonces, con todo el equipo de trabajo de la alcaldía de Armenia muy pendiente de cada una de las situaciones.

Destacar el trabajo de los organismos de socorro

De hecho, de todos los organismos, porque hemos de haber citado para eventos como este, no solo a bomberos, primero la Omgerd que es quien nos coordina, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y a todas las entidades que se han requerido han estado presentes.

De ahí la importancia también de llamar a los ciudadanos si ven algún comportamiento extraño de algún terreno para que avisen con tiempo.

Secretario: claro, estamos muy pendientes de todo el tema, sobre todo de taludes, de deslizamientos, estos tapamientos de alcantarillas. Por ejemplo, ayer tuvimos una situación donde una alcantarilla se rebosó y nos inundó dos apartamentos, dos casas. Todo esto va afectando a la ciudadanía. Entonces, una alerta rápida hace que evitemos eh tragedias.

Y lo otro también que el mismo EPA lo ha dicho es la responsabilidad en torno a la disposición de las basuras, porque las alcantarillas no se tapan solas.

Secretario: eso trae las problemáticas de cultura ciudadana que hemos visto y es que muchas de las alcantarillas cuando se les hace limpieza encontramos una serie de elementos que no deben de ir. Por ejemplo, en alcantarilla hemos encontrado muebles, ropa, una cantidad de desechos que no deben ir ahí. Incluso, ahorita con tema de terremoto se encuentran escombros.

Reporte consolidado de emergencias en Armenia

REMOCIÓN EN MASA:

* Barrio Puerto Rico (Inestabilidad en 2 Viviendas)

* Carrera 6 Calle 48 Norte (Pérdida de Banca y Familias incomunicadas)

* Sector Torres del Rio Via a Calarca (Sobre Tramo Vial)

* Barrio Mercedes del Norte (Sobre Tramo Vial)

* Sector la María , Frigocafe (Afectación Estructural)

* Barrio Buenos Aires Alto Carrera 11 # 11-20 (Vivienda en Riesgo)

* Antigua Vía al Sena Agropecuario Sector Calle 28 Norte, (Vivienda en Riesgo y Afectación Vial)

* Sector La María Finca La Independencia. (Afectada La Sequia y desbordamiento de la misma)

* Calle 5 Norte # 20-29 Conjunto El Remanso (parte posterior del conjunto)

* Via Principal Barrio las Veraneras (Afectación Vial)

* Vivienda Barrio Granada Cr. 23 B # 12-27

* Avenida Centenario Sector Conjunto La Reserva (Afectación Vial)

* Via Armenia - Calarca Sector Chaguala cerca al puente sobre el Rio Quindío (Cierre Total de la Vía e Inspección por posibles personas atrapadas)

* Barrio Mercedes del Norte (Sector de la cancha de micro futbol)

* Barrio Las Brisas Calle 49 # 31-09 Colapso de Gavión en Riesgo un Andén.

INUNDACIONES (Colapso Sistema Alcantarillado)

* Carrera 19 Sector EDS El Guadual sobre la Vía.

* Establecimiento Comercial Cll. 18 # 19-67.

* Avenida Centenario Sector Lavadero La Concha

CAIDA MATERIAL VEGETAL

* Barrio La Castellana Carrera 11 # 11 Norte 34

* Entrada Principal Barrio La Isabela Sector Estación de Policía Armenia