En falsos puestos de control ‘Los Mimos’ secuestraban a conductores y robaban sus carros

Bogotá

En las últimas horas las autoridades capturaron a 10 personas señaladas de integrar la organización delincuencial ‘Los Mimos’, señalada de instalar falsos puestos de control en corredores viales del Tolima para interceptar transportadores de carga, secuestrarlos y apoderarse de sus vehículos y mercancías.

Falsos puestos de control vehicular

Con conos de señalización, vehículos señuelo y armas de fuego eran utilizados para simular puestos de control y retener a transportadores de carga en corredores viales entre Natagaima y El Espinal en el departamento del Tolima.

Los presuntos responsables serían ‘Los Mimos’, una organización delincuencial a la que la Fiscalía le atribuye el hurto de cinco camiones y otros bienes por más de 1.300 millones de pesos.

La investigación del caso

Según las autoridades los conductores fueron intimidados y trasladados a zonas boscosas, donde permanecieron secuestrados mientras los delincuentes les robaban los vehículos, la mercancía y sus pertenencias. Para impedir la localización se usaron inhibidores de señal que bloqueaban los sistemas de localización. Los carros eran desmantelados y las partes comercializadas en Bogotá.

Los capturados de ‘Los Mimos’

En diligencias realizadas por la Policía Nacional fueron capturados 10 de los señalados integrantes de ‘Los Mimos’, en Bogotá y Natagaima. Entre ellos está el señalado cabecilla, Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, alias ‘Vacatuca’; y William Arnulfo Matiz Díaz, alias ‘Lápiz’, quien sería el encargado de coordinar la instalación de los retenes ilícitos y las actividades posteriores a los hurtos.

Los demás, al parecer, identificaban a las víctimas, las secuestraban, se apropiaban de sus bienes y facilitaban el desguace de los automotores y el ocultamiento de las piezas.

A los 10 capturados les imputaron los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple.

Las personas no aceptaron cargos pero por orden de un juez 8 fueron enviados a las cárcel y los otros dos tendrán prisión domiciliaria.