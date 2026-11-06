Ataque atribuido al Estado Islámico deja al menos 33 muertos en República Democrática del Congo

Al menos 33 personas murieron en un ataque armado en la localidad de Cantine, en la provincia de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo. La incursión, ocurrida durante la noche del jueves, fue atribuida a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una organización rebelde de origen ugandés vinculada al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

De acuerdo con Justin Paluku, líder de la sociedad civil local, el ataque ocurrió hacia las 11:00 de la noche, hora local. Además de las víctimas mortales, los responsables incendiaron más de 50 viviendas, varias motocicletas y un vehículo, lo que provocó temor y confusión entre los habitantes de la zona.

Sin embargo, el balance de víctimas podría ser mayor. El Barómetro de Seguridad de Kivu (KST), un proyecto independiente de investigación sobre el conflicto en la región, reportó 35 civiles muertos, entre ellos 17 menores de edad. Según esta organización, algunas de las víctimas fueron asesinadas con machetes o quemadas vivas. También denunció que dos estructuras sanitarias fueron incendiadas.

La huida de pacientes con ébola aumenta la preocupación

Uno de los hechos más preocupantes tras el ataque fue la huida de pacientes de uno de los centros médicos afectados, donde funcionaba un centro de tratamiento de ébola.

Christian Kakule Vulembera, director médico del hospital, confirmó a la agencia EFE que entre las personas que escaparon había varios pacientes sospechosos de tener ébola, incluido uno considerado de alto riesgo, y una persona con diagnóstico confirmado de la enfermedad.

El funcionario sanitario advirtió sobre las consecuencias que podría tener esta situación para el control de la epidemia. Según explicó, la salida de estos pacientes representa un riesgo de propagación del virus y pidió que regresen al centro médico para evitar un nuevo aumento de las infecciones.

La epidemia de ébola fue declarada en la República Democrática del Congo el pasado 15 de mayo y, según las cifras citadas por EFE, hasta ahora ha dejado 10.741 casos confirmados y 5.230 fallecidos.

Operación militar para localizar a los responsables

Tras la incursión, fuerzas conjuntas del Ejército de la República Democrática del Congo y de Uganda iniciaron durante la mañana del viernes una operación para rastrear a los responsables.

Las Fuerzas Democráticas Aliadas son una milicia de origen ugandés que realiza ataques frecuentes en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, en el este congoleño. Estados Unidos identificó al grupo en marzo de 2021 como una organización terrorista afiliada al Estado Islámico.