🔴EN VIVO Jaguares vs. Bucaramanga: siga el minuto a minuto del partido
Jaguares recibe este domingo 8 de noviembre al Atlético Bucaramanga en el estadio Jaraguay de Montería, por la fecha 18 de la Liga.
El conjunto cordobés necesita una victoria para salir de su complicado momento deportivo y sumar puntos importantes en la lucha por alejarse de la parte baja de la tabla. Jaguares viene de perder frente a Deportivo Pasto (2-0) y Deportivo Pereira (1-0), por lo que buscará recuperarse ante su público.
Le puede interesar: Lucas González pide coherencia a Lorenzo: “Nuestros jugadores tienen que ir o el club es sancionado”
Por su parte, Atlético Bucaramanga llega con la intención de ratificar su buen presente y continuar sumando en la parte alta de la clasificación. El equipo santandereano también tiene la mirada puesta en la tabla de reclasificación, por lo que los puntos en condición de visitante serán importantes.
Entre los jugadores a seguir aparecen Luciano Pons y Fabián Sambueza, dos de las principales referencias ofensivas del cuadro visitante. En Jaguares, Cristian Álvarez y Darwin López serán algunas de las cartas para intentar hacer daño en el arco rival.
También le interesa: “Los muchachos compitieron de manera increíble”: González tras empatar el clásico vallecaucano
El antecedente más reciente entre ambos equipos, durante el primer semestre de 2026, terminó con un empate 2-2 en territorio santandereano.
Siga aquí EN VIVO el minuto a minuto de Jaguares vs. Atlético Bucaramanga:
Falta de Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga).
Corner,Jaguares de Córdoba. Corner cometido por José Ortiz.
Corner,Jaguares de Córdoba. Corner cometido por Carlos Romaña.
José Yañez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de José García (Atlético Bucaramanga).
Remate rechazado de Brandon Caicedo (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Emerson Batalla.
Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Faber Gil (Jaguares de Córdoba).
Remate fallado por Juan Arcila (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.
Cambio en Jaguares de Córdoba, entra al campo Carlos Henao sustituyendo a Johar Mejía.
Corner,Jaguares de Córdoba. Corner cometido por Carlos Romaña.
Gol en propia puerta de Rafael Bustamante, Jaguares de Córdoba. Jaguares de Córdoba 0, Atlético Bucaramanga 2.
¡Gooooool! Jaguares de Córdoba 0, Atlético Bucaramanga 1. Brandon Caicedo (Atlético Bucaramanga) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Cambio en Jaguares de Córdoba, entra al campo Diego Martínez sustituyendo a Jerson Malagón.
Franklin Mosquera (Jaguares de Córdoba) ha visto tarjeta roja.
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Franklin Mosquera (Jaguares de Córdoba).
Penalti a favor del Atlético Bucaramanga. Brandon Caicedo sufrió falta en el área.
Penalti cometido por Franklin Mosquera (Jaguares de Córdoba) tras una falta dentro del área.
Remate fallado por Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Brandon Caicedo.
Remate fallado por José Ortiz (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Aldair Gutiérrez con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Franklin Mosquera.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Brandon Caicedo.
Falta de Jonathan Lovera (Jaguares de Córdoba).
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Johar Mejía (Jaguares de Córdoba).
Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Wilfrido De La Rosa (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento