🔴EN VIVO Jaguares vs. Bucaramanga: siga el minuto a minuto del partido

Jaguares recibe este domingo 8 de noviembre al Atlético Bucaramanga en el estadio Jaraguay de Montería, por la fecha 18 de la Liga.

El conjunto cordobés necesita una victoria para salir de su complicado momento deportivo y sumar puntos importantes en la lucha por alejarse de la parte baja de la tabla. Jaguares viene de perder frente a Deportivo Pasto (2-0) y Deportivo Pereira (1-0), por lo que buscará recuperarse ante su público.

Le puede interesar: Lucas González pide coherencia a Lorenzo: “Nuestros jugadores tienen que ir o el club es sancionado”

Por su parte, Atlético Bucaramanga llega con la intención de ratificar su buen presente y continuar sumando en la parte alta de la clasificación. El equipo santandereano también tiene la mirada puesta en la tabla de reclasificación, por lo que los puntos en condición de visitante serán importantes.

Entre los jugadores a seguir aparecen Luciano Pons y Fabián Sambueza, dos de las principales referencias ofensivas del cuadro visitante. En Jaguares, Cristian Álvarez y Darwin López serán algunas de las cartas para intentar hacer daño en el arco rival.

También le interesa: “Los muchachos compitieron de manera increíble”: González tras empatar el clásico vallecaucano

El antecedente más reciente entre ambos equipos, durante el primer semestre de 2026, terminó con un empate 2-2 en territorio santandereano.

Siga aquí EN VIVO el minuto a minuto de Jaguares vs. Atlético Bucaramanga:



