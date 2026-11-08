Bucaramanga goleó a Jaguares en Montería y consiguió una victoria clave en la Liga: resumen

Brandon Caicedo marcó un doblete y Fabián Sambueza también se reportó en el marcador. El equipo local sufrió una expulsión en los primeros minutos.

Atlético Bucaramanga consiguió una contundente victoria este domingo 8 de noviembre tras golear 0-4 a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería, por la fecha 18 de la Liga. El conjunto santandereano aprovechó la superioridad numérica desde el inicio del compromiso y terminó imponiéndose con autoridad gracias a los goles de Brandon Caicedo, Rafael Bustamante, en propia puerta, y Fabián Sambueza.

La expulsión de Franklin Mosquera condicionó el partido

El compromiso tuvo un punto de quiebre al minuto 8, cuando el arquero de Jaguares, Franklin Mosquera, recibió tarjeta roja directa por cometer una falta dentro del área. La acción fue revisada por el VAR y el árbitro Andrés Rojas confirmó la expulsión, además de sancionar penalti a favor del equipo visitante.

Ante esta situación, el conjunto cordobés tuvo que modificar su esquema e ingresar al guardameta Diego Martínez, sacrificando un jugador de campo para afrontar el resto del encuentro con diez futbolistas.

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Atlético Bucaramanga aprovechó rápidamente la ventaja numérica y abrió el marcador al minuto 12. Brandon Caicedo se encargó de ejecutar el penalti y venció al guardameta rival para establecer el 0-1.

Dos minutos después llegó el segundo tanto, luego de que Rafael Bustamante desviara un centro y terminara enviando el balón a su propia portería. Así, el conjunto visitante se marchó con una ventaja de dos goles en los primeros instantes del compromiso.

En la segunda mitad, Bucaramanga mantuvo el control del partido y amplió la diferencia al minuto 76. Brandon Caicedo volvió a aparecer para firmar su doblete, tras una acción ofensiva que tuvo la asistencia de Fredy Hinestroza.

Tres minutos más tarde, Fabián Sambueza sentenció la goleada con un remate cruzado que significó el 0-4 definitivo en Montería.

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Con este resultado, Atlético Bucaramanga consiguió una importante victoria en condición de visitante y continúa sumando en la recta final del todos contra todos de la Liga, con la mirada puesta también en la tabla de reclasificación.

Por su parte, Jaguares sufrió una nueva derrota en un compromiso que quedó condicionado por la expulsión de su arquero en los primeros minutos y que complica aún más su situación en el campeonato.

Reviva aquí el minuto a minuto de Jaguares vs. Atlético Bucaramanga: