Bucaramanga goleó a Jaguares en Montería y consiguió una victoria clave en la Liga: resumen
Brandon Caicedo marcó un doblete y Fabián Sambueza también se reportó en el marcador. El equipo local sufrió una expulsión en los primeros minutos.
Atlético Bucaramanga consiguió una contundente victoria este domingo 8 de noviembre tras golear 0-4 a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería, por la fecha 18 de la Liga. El conjunto santandereano aprovechó la superioridad numérica desde el inicio del compromiso y terminó imponiéndose con autoridad gracias a los goles de Brandon Caicedo, Rafael Bustamante, en propia puerta, y Fabián Sambueza.
La expulsión de Franklin Mosquera condicionó el partido
El compromiso tuvo un punto de quiebre al minuto 8, cuando el arquero de Jaguares, Franklin Mosquera, recibió tarjeta roja directa por cometer una falta dentro del área. La acción fue revisada por el VAR y el árbitro Andrés Rojas confirmó la expulsión, además de sancionar penalti a favor del equipo visitante.
Ante esta situación, el conjunto cordobés tuvo que modificar su esquema e ingresar al guardameta Diego Martínez, sacrificando un jugador de campo para afrontar el resto del encuentro con diez futbolistas.
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Atlético Bucaramanga aprovechó rápidamente la ventaja numérica y abrió el marcador al minuto 12. Brandon Caicedo se encargó de ejecutar el penalti y venció al guardameta rival para establecer el 0-1.
Dos minutos después llegó el segundo tanto, luego de que Rafael Bustamante desviara un centro y terminara enviando el balón a su propia portería. Así, el conjunto visitante se marchó con una ventaja de dos goles en los primeros instantes del compromiso.
En la segunda mitad, Bucaramanga mantuvo el control del partido y amplió la diferencia al minuto 76. Brandon Caicedo volvió a aparecer para firmar su doblete, tras una acción ofensiva que tuvo la asistencia de Fredy Hinestroza.
Tres minutos más tarde, Fabián Sambueza sentenció la goleada con un remate cruzado que significó el 0-4 definitivo en Montería.
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Con este resultado, Atlético Bucaramanga consiguió una importante victoria en condición de visitante y continúa sumando en la recta final del todos contra todos de la Liga, con la mirada puesta también en la tabla de reclasificación.
Por su parte, Jaguares sufrió una nueva derrota en un compromiso que quedó condicionado por la expulsión de su arquero en los primeros minutos y que complica aún más su situación en el campeonato.
Reviva aquí el minuto a minuto de Jaguares vs. Atlético Bucaramanga:
Final del partido, Jaguares de Córdoba 0, Atlético Bucaramanga 4.
Final segunda parte, Jaguares de Córdoba 0, Atlético Bucaramanga 4.
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Jonathan Lovera (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Duván Rodríguez (Jaguares de Córdoba) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Rafael Bustamante.
Corner,Jaguares de Córdoba. Corner cometido por Felix Charrupí.
Remate rechazado de Carlos Henao (Jaguares de Córdoba) remate con la izquierda desde el centro del área.
Corner,Jaguares de Córdoba. Corner cometido por Felix Charrupí.
Falta de Omar Albornoz (Atlético Bucaramanga).
José Yañez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en campo contrario.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Kevin Londoño intentó un pase en profundidad pero Omar Albornoz estaba en posición de fuera de juego.
Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Royscer Colpa (Jaguares de Córdoba).
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Jonathan Lovera.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Kevin Londoño sustituyendo a Fabián Sambueza.
¡Gooooool! Jaguares de Córdoba 0, Atlético Bucaramanga 4. Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Remate rechazado de Darwin López (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de José Yañez.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Omar Albornoz sustituyendo a Leonardo Flores.
¡Gooooool! Jaguares de Córdoba 0, Atlético Bucaramanga 3. Brandon Caicedo (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Fredy Hinestroza.
Mano de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Falta de Nilzo Ramírez (Atlético Bucaramanga).
Diego Martínez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Cambio en Jaguares de Córdoba, entra al campo Royscer Colpa sustituyendo a Wilfrido De La Rosa.
Cambio en Jaguares de Córdoba, entra al campo Duván Rodríguez sustituyendo a Cristian Álvarez.
Cambio en Jaguares de Córdoba, entra al campo Darwin López sustituyendo a Faber Gil.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Luis Jiménez.
Falta de Fredy Hinestroza (Atlético Bucaramanga).
Faber Gil (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en campo contrario.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Falta de Víctor Cantillo (Atlético Bucaramanga).
José Yañez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jonathan Lovera (Jaguares de Córdoba).
José Ortiz (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Diego Martínez (Jaguares de Córdoba).
Remate fallado por Brandon Caicedo (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Fabián Sambueza tras botar una falta.
Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jonathan Lovera (Jaguares de Córdoba).
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Fredy Hinestroza sustituyendo a José García.
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla.
Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga).
Diego Martínez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de José Ortiz (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Carlos Romaña.
Remate fallado por José Ortiz (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Leonardo Flores tras un saque de esquina.
Remate fallado por Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza muy escorado desde la derecha que se pierde por la izquierda. Asistencia de Aldair Gutiérrez con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Jonathan Lovera.
Remate rechazado de Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Víctor Cantillo.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga).
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Jonathan Lovera (Jaguares de Córdoba).
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Diego Martínez.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Brandon Caicedo.
Falta de Nilzo Ramírez (Atlético Bucaramanga).
Carlos Henao (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Fabián Sambueza.
Remate fallado por José Yañez (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Wilfrido De La Rosa.
Empieza segunda parte Jaguares de Córdoba 0, Atlético Bucaramanga 2.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Nilzo Ramírez sustituyendo a Emerson Batalla.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Víctor Cantillo sustituyendo a Aldair Zárate.
Final primera parte, Jaguares de Córdoba 0, Atlético Bucaramanga 2.
Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de José Yañez (Jaguares de Córdoba).
Falta de Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga).
José Yañez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Carlos Henao.
Remate rechazado de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Fabián Sambueza.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Aldair Gutiérrez.
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Cristian Álvarez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de José Ortiz (Atlético Bucaramanga).
Faber Gil (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate fallado por Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde la banda derecha que se pierde por la izquierda. Asistencia de Aldair Gutiérrez.
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Luis Jiménez (Jaguares de Córdoba).
Remate fallado por Brandon Caicedo (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de José García.
Faber Gil (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de José García (Atlético Bucaramanga).
Remate fallado por Carlos Henao (Jaguares de Córdoba) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Cristian Álvarez con un centro al área tras botar una falta.
Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga).
Faber Gil (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Falta de Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga).
José Yañez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Jaguares de Córdoba. Corner cometido por José Ortiz.
Corner,Jaguares de Córdoba. Corner cometido por Carlos Romaña.
José Yañez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de José García (Atlético Bucaramanga).
Remate rechazado de Brandon Caicedo (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Emerson Batalla.
Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Faber Gil (Jaguares de Córdoba).
Remate fallado por Juan Arcila (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.
Cambio en Jaguares de Córdoba, entra al campo Carlos Henao sustituyendo a Johar Mejía.
Corner,Jaguares de Córdoba. Corner cometido por Carlos Romaña.
Gol en propia puerta de Rafael Bustamante, Jaguares de Córdoba. Jaguares de Córdoba 0, Atlético Bucaramanga 2.
¡Gooooool! Jaguares de Córdoba 0, Atlético Bucaramanga 1. Brandon Caicedo (Atlético Bucaramanga) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Cambio en Jaguares de Córdoba, entra al campo Diego Martínez sustituyendo a Jerson Malagón.
Franklin Mosquera (Jaguares de Córdoba) ha visto tarjeta roja.
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Franklin Mosquera (Jaguares de Córdoba).
Penalti a favor del Atlético Bucaramanga. Brandon Caicedo sufrió falta en el área.
Penalti cometido por Franklin Mosquera (Jaguares de Córdoba) tras una falta dentro del área.
Remate fallado por Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Brandon Caicedo.
Remate fallado por José Ortiz (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Aldair Gutiérrez con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Franklin Mosquera.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Brandon Caicedo.
Falta de Jonathan Lovera (Jaguares de Córdoba).
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Johar Mejía (Jaguares de Córdoba).
Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Wilfrido De La Rosa (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento