Teatro para un dios sordo: la obra poco convencional que llega al Teatro Colón de Bogotá

Orly Anan es una artista barranquillera que combina performance, vestuario, sonido, video e instalación en su práctica artística. Acostumbra a trabajar en espacios al aire libre y poco convencionales, por esto, trasladar su obra a las paredes de un teatro tradicional implicaba tener que pensar en algo diferente.

Este 6 y 7 de noviembre llega al Teatro Colón de Bogotá la obra Teatro para un dios sordo , a propósito de la tercera edición del Festival No Convencional que sucede en Bogotá de septiembre a diciembre de este año.

“Teatro para un dios sordo”, y es que ¿Cómo se le puede hablar a algo que no sabemos si nos escucha?, y ¿cómo transmitir un mensaje cuando las palabras dejan de ser suficientes?

Precisamente estas son las preguntas que guiaron la creación de la obra, pues Anan menciona que está particularmente interesada en poder “intervenir esa relación habitual que tenemos con la palabra, pensamos que para comprender algo tenemos que escucharlo.”

Orly Anan. Foto. ©CAMILA FALQUEZ Ampliar Orly Anan. Foto. ©CAMILA FALQUEZ Cerrar

Así, “el dios sordo es la figura que nos va a permitir preguntarnos por la comunicación, por lo invisible. No quiero definir quién es ese dios. Puede ser una fuerza superior, una conciencia colectiva o algo que existe dentro de nosotros mismos.”

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En el fondo, esta obra de teatro experimental busca explorar qué pasa cuando la razón llega a su límite y es necesario buscar otras maneras de comprender el mundo. Para Anan, una creencia puede transformar nuestro comportamiento, nuestra percepción e incluso nuestro cuerpo: “no me interesa determinar si algo es verdadero o falso. Me interesa lo que produce en nosotros.”

La cuarta pared se rompe: todo el teatro es el escenario

Desde las calles que llevan al teatro, estará presente un “ejército infinito, un ejército pacifista que, en vez de arco y flecha, lleva escudos de espirales y orquídeas que apuntan al cielo.” Este se encargaran de recibir a los asistentes y conducirlos al teatro. Una vez adentro, los balcones, el escenario y toda la fachada serán el espacio donde 40 artistas darán vida a 14 escenas simultáneas, cada una diferente pero que sucediendo al mismo tiempo, obligan al espectador a decidir, ¿qué quiere mirar?, ¿qué le interesa? y sobre todo, ¿cómo quiere vivir esta experiencia?

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“Es cómo si de algún modo este universo del Teatro para un dios sordo hubiera acaparado por dos días del teatro y nosotros como visitantes estuviéramos ahí, siendo espectadores de todo lo que se está desarrollando en paralelo”, explicó Orly Anan. Las escenas que los espectadores podrán ver están inspiradas en figuras cotidianas propias de la ciudad que cada uno puede reconocer, sin embargo, aquí adquieren un toque especial.

“Un vendedor ambulante de productos esotéricos, un mesero alquimia que está embriagando a los enamorados de los palcos con un líquido afrodisíaco y un detective crónico, Antillas, el único personaje capaz de navegar entre las diferentes escenas ”, que aquí son diferentes dimensiones de una misma historia, de un mismo mundo. Antillas representa de cierta forma la mirada curiosa del mismo espectador.

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La obra entrelaza elementos del Carnaval de Barranquilla, los rituales, la Cábala, la alquimia, la danza y el cabaret, escenarios que permiten que “dejemos de ser quienes somos habitualmente y entremos en otra realidad”, mencionó Anan.

Además, a falta de palabras, la música será protagonista en esta experiencia sinigual. Se interpretará en vivo la música de Elbis Álvarez ,“que más que un acompañante, es nuestro guion”. La música guía el desarrollo de las escenas de manera inesperada e interviene directamente en la percepción de la obra.

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Así las cosas, la invitación es este 6 y 7 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Colón de Bogotá. La primera función será además el estreno mundial de Teatro para un dios sordo, el proyecto ganador de la Beca de creación en artes vivas de gran formato del Centro Nacional de las Artes, Ministerio de las Culturas.

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Se trata de teatro experimental, pero sobre todo, su directora Orly Anan aclara que esto no significa exclusividad y dificultad.

Durante la función, “podemos reírnos, sorprendernos, sentir incomodidad, experimentar belleza y hacernos preguntas profundas dentro de una misma experiencia.”

Los temas son cercanos a la experiencia de vivir: la identidad, el deseo, la memoria, el deseo de creer en algo más y la relación con fuerzas que no podemos controlar. Será entonces una fecha imperdible para quienes buscan vivir algo diferente en Bogotá.