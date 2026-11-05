El Museo Metropolitano de Arte eligió la temática de reemplazo para su gala de 2027.

¿Cuál será la temática?

El jueves se anunció que el tema de la exposición para la Met Gala de 2027 será “extraORDINARIO: la moda y la poética de lo cotidiano”.

¿En qué consiste?

Tanto la gala benéfica como la exposición que la acompaña explorarán “cómo los diseñadores transforman prendas familiares, objetos de uso diario y materiales comunes mediante la artesanía, la construcción, la experimentación con materiales y el ingenio conceptual”.

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“La ropa cotidiana encierra una carga de significado extraordinaria. Todos tenemos una camiseta favorita o unos jeans preferidos que usamos hasta que, literalmente, se deshacen. Y esos significados se desarrollan precisamente a través del uso. Me gusta la idea de que los diseñadores conviertan estos elementos familiares en fuentes de asombro increíbles”, señaló el jueves Andrew Bolton, conservador jefe del Costume Institute.

¿Cuántas piezas incluirá?

La exposición incluirá más de 200 piezas que juegan con lo cotidiano, lo mundano y la alta moda.

Según el New York Times, cerca del 40 por ciento de las prendas provendrá de los archivos del museo, aunque diversos diseñadores y marcas también aportarán piezas adicionales mediante donaciones y préstamos.

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¿Por qué se escogió una nueva temática?

La nueva temática llega dos meses después de que la organización cancelara la exposición prevista sobre la vida y la obra del diseñador de moda británico John Galliano.

Sin embargo, surgió una gran controversia a raíz de sus comentarios del pasado; concretamente, un episodio ocurrido en 2011 en un bar de París, en el que pronunció insultos antisemitas y racistas.

El 31 de agosto, Galliano se retiró de la exposición, afirmando que no quería que la controversia pusiera al Met en una situación difícil “ni que restara atención a la extraordinaria labor del Costume Institute”.