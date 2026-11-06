“Querida Sharik”: una historia sobre identidad, herencia y memoria

¿Alguna vez ha sentido que la historia de su familia no coincide con la suya?, ¿con lo que siente? y ¿con lo que ha vivido?

Pues esta es la historia de una mujer del Caribe colombiano que un día decide hacerse un test genético. Con esto descubre que su primer ancestro fue una mujer nacida en Angola hace ochenta mil años y, uniendo los puntos, se da cuenta que la única manera de que su ADN llegara a Colombia es a través del comercio de esclavos. Empeñada en descubrir más sobre su origen, la protagonista emprende un viaje familiar fallido a una isla caribeña donde empieza una auto exploración y un diálogo con el pasado.

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20 cartas construyen la novela Querida Sharik, en las que la protagonista le escribe precisamente a ella, su primera ancestra, para contarle sobre el futuro, es decir, lo que ha sido su vida, el devenir de su propia historia. En el camino, también utiliza las cartas, casi cómo excusa, para hablarle a su madre, a sus primas y hermanas, para revisar el linaje femenino que constituye su origen y presente.

Es una exploración de la memoria, una revisión de los preceptos morales y sociales que alteran la identidad y sobre todo también, de la forma en que la ficción se cuela en los recuerdos y escribe gran parte de la realidad.

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Querida Sharik es la novela de la cartagenera Margarita García Robayo, que recibió el premio Herralde de Novela de este año entre más de dos mil postulaciones. Se trata de uno de los premios más prestigiosos del mundo editorial y literario, que reconoce y promueve narrativas nuevas en lengua española, con especial atención a voces literarias emergentes. Además del reconocimiento, lo acompaña la suma de 25 mil euros.

Foto: Editorial Anagrama Ampliar Foto: Editorial Anagrama Cerrar

La de García Robayo ha sido califica cómo una de las voces más singulares de la escritura latinoamericana y, en palabras de Juan Pablo Villalobos, miembro del jurado, también cómo “irreverente e inteligentísima, con una mirada extrañada y una sensibilidad aguda para identificar los conflictos de nuestro tiempo.”

Marta Sanz, también miembro del jurado, exaltó además la novela por “su humor asalvajado y su audacia”, que permiten que la ironía e intimidad convivan en estas páginas que “hacen de la forma epistolar una forma de pensamiento y la convierte en un territorio literario de enorme originalidad.”

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Con todo, la novela plantea una contradicción compleja, García Robayo la describió cómo la exploración de aquello que se hereda y de la necesidad de escapar de ello para encontrar aceptación. La necesidad de revisar el pasado para encontrarse y tener que asumir el reto de deconstruir lo dado por hecho.

La novela estará a la venta en el mercado latinoamericano y en España a partir del 11 de noviembre, consolidando así a García Robayo cómo una lectura mandatoria de la lengua hispana.