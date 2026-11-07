Gobierno y congresistas discutirán ajuste fiscal y reforma tributaria en Barranquilla

Barranquilla será escenario este sábado de una reunión entre el presidente Abelardo de la Espriella y los integrantes de las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes.

El encuentro tendrá lugar en la sede alterna de la Presidencia de la República y buscará avanzar en el análisis del proyecto de ley de ajuste fiscal.

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De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, la reunión está prevista para comenzar hacia el mediodía y tendrá como uno de sus principales puntos de discusión el contenido de la iniciativa, así como los alcances de su articulado en materia tributaria.

Durante la jornada, los congresistas también pondrán sobre la mesa distintas alternativas para modificar la propuesta del Gobierno.

Uno de los propósitos de los legisladores será evaluar mecanismos que permitan atender las necesidades fiscales del país sin trasladar nuevas cargas impositivas a los ciudadanos.