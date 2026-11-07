¿Cuánto vale la entrada al Museo Nacional de Colombia? Tarifa por edad y días gratuitos en 2026

El Museo Nacional de Colombia es uno de los museos más importantes y con más trayectoria en el país, de hecho, es uno de los más antiguos del continente y el más de la nación. Fue inaugurado en 1823 en lo que era la antigua Casa Botánica, edificación que hoy en día ya no existe.

La realidad de este espacio es que no se concibió con la idea inicial de ser un museo de historia, sino más bien ambiental.

“Durante sus primeros años funcionó como Museo de Historia Natural y Escuela de Minería, hasta que en 1948 se transformó en el espacio cultural”, explica Procolombia en su página web.

Ahora, la estructura guarda dentro de sus paredes diferentes colecciones tanto de artículos como de pinturas, unas más recientes y otras más antiguas, de diferentes épocas del país, desde eras precolombinas hasta hechos históricos más contemporáneos.

“Las piezas y colecciones del Museo Nacional de Colombia permiten recorrer siglos de memoria cultural y artística del país, desde los vestigios de las primeras comunidades que habitaron el territorio hasta las expresiones más recientes del arte contemporáneo”, anotó nuevamente Procolombia.

En Caracol Radio le contamos cuáles son los precios para ingresar.

Los precios de las entradas al Museo Nacional de Colombia

Pues bien, los precios para ingresar al Museo Nacional varían dependiendo las edad, los días y, además, hay algunas jornadas que son de entrada libre o gratuita.

Edades Precios ​Niños (0 a 5 años) ​Entrada gratuita ​Niños 6 a 12 años) ​​​$ 2.000 ​Jóvenes (13 a 17 años) ​​$ 4.000 ​Adultos: (18 a 59 años) ​$ 6.000 ​Tercera Edad (Mayores de 60 años) ​Entrada gratuita

Hay unos aportes voluntarios que se pueden hacer en cada edad, todos de $1.000.

Días de entrada libre

Ahora, todos los miércoles y el último domingo de cada mes la entrada es gratuita.

El museo aclara que, además, la entrada libre es “todos los días para personas en situación de discapacidad sensorial y cognitiva y su acompañante, niños menores de 5 años, beneficiarios de los programas de adulto mayor del orden nacional o local, miembros del ICOM*, miembros de la Asociación de Amigos del Museo Nacional*, Ministerio de Cultura*, personas de estratos socioeconómicos 1 y 2*, personas afiliadas al Sisbén estratos 1, 2 y 3*, reservistas de honor*, guías turísticos*, estudiantes de colegios públicos y universidades públicas*, a los veteranos miembros de la Fuerza Pública y su núcleo familiar los cuales deberán estar en el Registro Único de Veteranos del Ministerio de Defensa, a los beneficiarios del Artículo 2 de la Ley 1699 de 2013, beneficiarios del programa Colombia aprende Generación E del Ministerio de Educación, beneficiarios del programa ingreso solidario, beneficiarios del programa Familias en Acción y jóvenes en acción, miembros de las comunidades y resguardos indígenas, miembros de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras que se encuentren registrados en los autocensos del Ministerio del Interior”.

Horarios del Museo Nacional de Colombia

Lunes: Cerrado.

Cerrado. Martes: 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Miércoles: 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Jueves: 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Viernes: 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Sábado y domingo: ​10​:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

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