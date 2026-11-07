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07 nov 2026 Actualizado 01:25

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Liga Colombiana
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Medellín
16'
1ª parte
🔴 EN VIVO Fortaleza vs. Medellín por Liga Colombiana 2026: transmisión y minuto a minuto

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El ‘Poderoso’ tiene la posibilidad de clasificar a las finales frente a un Fortaleza que es último.

Independiente Medellín visitará a Fortaleza este viernes 6 de noviembre, a partir de las 8:00 PM, en el estadio Metropolitano de Techo, por la fecha 18 de la Liga Colombiana 2026. El conjunto antioqueño necesita sumar para mantenerse en la zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales, mientras que el equipo bogotano buscará cerrar el campeonato con puntos en las últimas jornadas.

Así llegan los equipos

El Independiente Medellín viene de perder 3-1 frente a Internacional de Bogotá, resultado que le impidió acercarse a la clasificación anticipada en la jornada anterior. Actualmente, el Poderoso ocupa la séptima posición con 26 puntos y podría ascender hasta el quinto lugar si consigue una victoria ante los Amix.

Lea también: Mauricio Duarte: “La clasificación a los ocho está a la vuelta de la esquina”

Por su parte, Fortaleza afronta este compromiso en la última posición de la tabla y sin posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares. Sin embargo, el equipo bogotano buscará sumar en las dos jornadas restantes para mejorar su ubicación en la clasificación y cerrar el semestre con un balance positivo.

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16'

GGGOOOOOLLL DE INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Yony González abre el marcador con un cabezazo

14'

Atajada de Barlasina

Error en la parte defensiva que Daniel Cataño intentó aprovechar con una vaselina pero el arquero capitalino logró atajar por poco el disparo

11'

Primera llegada del Medellín

El lateral Esneyder Mena remató con dirección al arco pero fue desviado por un contrario el balón se fue al córner

9'

Nuevamente Fortaleza

Una jugada dentro del área no pudo ser finalizada y quedó en las manos de Chaux, sin embargo, fue una buena aproximación 

5'

Primera ocasión del partido

Tras un error defensivo, el delantero Pulicastro recupera y remata pero se va muy por encima

1'

Inicio del partido

Ya rueda la pelota en Bogotá

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