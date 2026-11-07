🔴 EN VIVO Fortaleza vs. Medellín por Liga Colombiana 2026: transmisión y minuto a minuto
El ‘Poderoso’ tiene la posibilidad de clasificar a las finales frente a un Fortaleza que es último.
Independiente Medellín visitará a Fortaleza este viernes 6 de noviembre, a partir de las 8:00 PM, en el estadio Metropolitano de Techo, por la fecha 18 de la Liga Colombiana 2026. El conjunto antioqueño necesita sumar para mantenerse en la zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales, mientras que el equipo bogotano buscará cerrar el campeonato con puntos en las últimas jornadas.
Así llegan los equipos
El Independiente Medellín viene de perder 3-1 frente a Internacional de Bogotá, resultado que le impidió acercarse a la clasificación anticipada en la jornada anterior. Actualmente, el Poderoso ocupa la séptima posición con 26 puntos y podría ascender hasta el quinto lugar si consigue una victoria ante los Amix.
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Por su parte, Fortaleza afronta este compromiso en la última posición de la tabla y sin posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares. Sin embargo, el equipo bogotano buscará sumar en las dos jornadas restantes para mejorar su ubicación en la clasificación y cerrar el semestre con un balance positivo.
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GGGOOOOOLLL DE INDEPENDIENTE MEDELLÍN
Yony González abre el marcador con un cabezazo
Atajada de Barlasina
Error en la parte defensiva que Daniel Cataño intentó aprovechar con una vaselina pero el arquero capitalino logró atajar por poco el disparo
Primera llegada del Medellín
El lateral Esneyder Mena remató con dirección al arco pero fue desviado por un contrario el balón se fue al córner
Nuevamente Fortaleza
Una jugada dentro del área no pudo ser finalizada y quedó en las manos de Chaux, sin embargo, fue una buena aproximación
Primera ocasión del partido
Tras un error defensivo, el delantero Pulicastro recupera y remata pero se va muy por encima
Inicio del partido
Ya rueda la pelota en Bogotá
Titulares de la visita
Nóminas del local