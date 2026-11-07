🔴 EN VIVO Fortaleza vs. Medellín por Liga Colombiana 2026: transmisión y minuto a minuto

El ‘Poderoso’ tiene la posibilidad de clasificar a las finales frente a un Fortaleza que es último.

Independiente Medellín visitará a Fortaleza este viernes 6 de noviembre, a partir de las 8:00 PM, en el estadio Metropolitano de Techo, por la fecha 18 de la Liga Colombiana 2026. El conjunto antioqueño necesita sumar para mantenerse en la zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales, mientras que el equipo bogotano buscará cerrar el campeonato con puntos en las últimas jornadas.

Así llegan los equipos

El Independiente Medellín viene de perder 3-1 frente a Internacional de Bogotá, resultado que le impidió acercarse a la clasificación anticipada en la jornada anterior. Actualmente, el Poderoso ocupa la séptima posición con 26 puntos y podría ascender hasta el quinto lugar si consigue una victoria ante los Amix.

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Por su parte, Fortaleza afronta este compromiso en la última posición de la tabla y sin posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares. Sin embargo, el equipo bogotano buscará sumar en las dos jornadas restantes para mejorar su ubicación en la clasificación y cerrar el semestre con un balance positivo.

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