Metro de Bogotá: prográmese por cierres en la avenida Primera de Mayo con carrera 52D

La construcción de la primera línea del metro de Bogotá ha dejado de ser una proyección a futuro para convertirse en una intervención urbana que sacude el día a día de la capital y sus habitantes. Aunque estas obras generan dificultades temporales en el comercio local y retrasos en los traslados diarios, la Alcaldía de Bogotá enfatiza que estos ajustes son indispensables para consolidar un sistema que transformará la calidad de vida de millones de bogotanos.

Según el alcalde Carlos Fernando Galán y la Empresa Metro, la línea 1 del metro de Bogotá registró un avance del 83,73 % al corte del 30 de septiembre, entrando oficialmente en su recta final. Durante la reciente rendición de cuentas, las autoridades locales confirmaron que al megaproyecto de 24 kilómetros de extensión solo le resta un 16,27 % para culminar la obra que transforma la movilidad de la capital.

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En ese mismo panorama, la nueva restricción se suma a una serie de intervenciones en el sector de la estación 7; un proceso de reconfiguración vial que inició con la apertura del nuevo puente de la avenida Primero de Mayo con carrera 68, seguido por la demolición del antiguo paso vehicular del costado norte para abrir espacio al viaducto, y que recientemente sumó la habilitación del nuevo puente sobre el costado sur.

Horarios y razones del cierre en la avenida Primera de Mayo con carrera 52D

Según la Secretaría Distrital de Movilidad y la Empresa Metro, a partir de este 6 de noviembre de 2026 el cierre total rige desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, en el sendero peatonal provisional del costado norte, específicamente en la intersección de la avenida Primero de Mayo con carrera 52D, en el barrio El Tejar, localidad de Puente Aranda.

La medida permitirá avanzar de forma segura con el izaje de las vigas cajón de la Estación 7, una infraestructura crucial que a futuro se integrará directamente con la nueva troncal de TransMilenio de la avenida 68 para permitir transbordos rápidos entre ambos sistemas.

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Recomendaciones para peatones y biciusuarios

Las autoridades indicaron que se garantiza el paso por los desvíos y senderos habilitados fuera del área de riesgo. Para transitar con seguridad recomiendan:

Planear los recorridos con anticipación y transitar con precaución.

Usar los pasos peatonales y senderos habilitados.

Respetar la señalización y las indicaciones del personal de la obra.

Evitar ingresar a los espacios delimitados para la construcción.

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Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre nuevos desvíos y reportes en tiempo real a través de los canales de oficiales del Distrito.