Carrera por la Policía 2026: consulte cierres y desvíos programados para el 8 de noviembre
Este domingo 8 de noviembre de 2026 habrá varios cierres viales y desvíos. Conozca las alternativas que ofrece el Distrito.
Este domingo 8 de noviembre de 2026 se llevará a cabo en Bogotá la 12.ª edición de la Carrera por la Policía, para esta jornada la Secretaría Distrital de Movilidad anunció cierres viales desde la noche del 7 hasta el 8 de noviembre. Le contamos los tipos, la hora de cierre y de habilitación.
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¿Cuál será el recorrido de la Carrera de la Policia?
La carrera se realizará por Bogotá, con punto de partida y de llegada en el Monumento a Los Héroes. La prueba contará con tres distancias, de 5,10 y 21 kilómetros, para que los participantes elijan el recorrido de acuerdo con su preparación física.
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Cierres viales 8 de noviembre en Bogotá
Los cierres viales programados en Bogotá por la Carrera de la Policia son los siguientes:
- Carrera 57 entre la avenida calle 26 y la calle 44, cierre total, 08:00 A.M. del 7 de noviembre a 06:00 P.M. del 8 de noviembre.
- Carrera 59 entre 50m al norte de la avenida calle 26 y la calle 43, cierre de la calzada oriental, 08:00 A.M. del 7 de noviembre a 06:00 P.M. del 8 de noviembre.
- Calle 44 entre avenida carrera 50 y avenida carrera 60, cierre total, 06:00 A.M. a 12:00 P.M. del 8 de noviembre.
- Avenida carrera 60 entre la avenida calle 26 y la calle 44, cierre total, 06:00 A.M. a 12:00 P.M. del 8 de noviembre.
- Avenida carrera 60 entre la calle 44 y la avenida calle 53, cierre de la calzada occidental, 06:00 A.M. a 12:00 P.M. del 8 de noviembre.
- Avenida carrera 50 entre la avenida calle 24 y la calle 44, cierre total de la calzada occidental, 06:00 A.M. a 09:30 A.M. del 8 de noviembre.
- Avenida carrera 50 entre la calle 44 y la avenida calle 53, cierre de la calzada occidental, 06:00 A.M. a 11:30 A.M. del 8 de noviembre.
- Calle 24A entre avenida carrera 50 y carrera 57, cierre de la calzada norte, 06:00 A.M. a 09:30 A.M. del 8 de noviembre.
- Avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y avenida carrera 50, cierre de la calzada sur, 06:00 A.M. a 09:30 A.M. del 8 de noviembre.
- Avenida carrera 60 entre calle 24A y avenida calle 26, cierre de la calzada oriental, 06:00 A.M. a 09:30 A.M. del 8 de noviembre.
- Carrera 59 entre calle 24A y avenida calle 26, cierre de la calzada oriental, 06:00 A.M. a 09:30 A.M. del 8 de noviembre.
- Carrera 57 entre calle 24A y avenida calle 26, cierre de la calzada oriental, 06:00 A.M. a 09:30 A.M del 8 de noviembre.
- Carrera 54 entre calle 24A y avenida calle 26, cierre de la calzada oriental, 06:00 A.M. a 09:30 A.M. del 8 de noviembre.
- Avenida calle 53 entre la avenida carrera 50 y la avenida carrera 24, cierre de la calzada norte 06:00 A.M. a 11:15 A.M. del 8 de noviembre.
- Avenida calle 53 entre la avenida carrera 28 y la avenida carrera 24, cierre de la calzada sur, 06:00 A.M. a 10:30 A.M. del 8 de noviembre.
- Avenida carrera 24 entre la avenida calle 53 y la avenida calle 45, cierre total, 06:00 A.M. a 10:00 A.M del 8 de noviembre.
- Parkway entre la avenida calle 45 y la carrera 19, cierre de la calzada occidental, 06:00 A.M a 10:00 A.M. del 8 de noviembre.
- Carrera 19 entre la diagonal 35 Bis y la calle 32, cierre total, 06:00 A.M. a 10:00 A.M. del 8 de noviembre.
- Carrera 28 entre avenida calle 53 y calle 53 B Bis, cierre total, 06:00 A.M. a 10:30 A.M. del 8 de noviembre.
- Calle 53B Bis entre avenida carrera 30 y carrera 28, cierre total, 06:00 A.M. a 10:30 A.M. del 8 de noviembre.
- Transversal 28 entre calle 53B Bis y diagonal 61C, cierre de la calzada occidental, 06:00 A.M. a 10:30 A.M. del 8 de noviembre.
- Diagonal 61C entre avenida carrera 30 y transversal 28, cierre total, 06:00 A.M. a 10:30 A.M. del 8 de noviembre.
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¿Qué alternativas habrá para el 8 de noviembre?
La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá anunció las siguientes alternativas para el domingo 8 de noviembre:
- Avenida NQS: sentido sur - norte.
- Avenida Circunvalar: sentidos norte - sur y sur - norte.
- Avenida carrera 68: sentido norte - sur.
- Avenida Boyacá: sentidos norte - sur y sur - norte.
- Avenida calle 63: sentidos oriente – occidente y occidente - oriente.
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