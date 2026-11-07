Alcaldía de Santander de Quilichao solicitó protección para la población afectada por la violencia

El peaje de Mondomo en Santander de Quilichao registra dos ataques con explosivos desde el mes de agosto. Crédito: Suministrada.

Santander de Quilichao - Cauca

La Alcaldía de Santander de Quilichao, Cauca, rechazó el ataque con explosivos contra el peaje de Mondomo que puso en riesgo a las personas que viven en los alrededores.

Por eso solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, reubicar las ocho familias de la vereda Cachimbal, que permanecen expuestas a los ataques armados contra el peaje sobre la vía Panamericana.

Afortunadamente el reciente suceso violento no dejó víctimas mortales ni heridos.

La secretaria de Gobierno municipal María Luisa Holguín señaló que “lamentamos esta situación que estamos viviendo en nuestro municipio y en todo el Cauca. Hoy vemos como la vía Panamericana es objeto de todo tipo de ataques”.

La funcionaria resaltó que lo que más les preocupa es la población civil que está cerca a ese peaje. “Ocho familias que quedan siempre en medio del fuego cruzado. Por eso hemos solicitado a la ANI que haga una reubicación de estas familias basado en un mecanismo legal como lo fue la consulta previa y la licencia ambiental”, dijo.

En ese sentido Holguín solicitó actualizar los mecanismos legales y ambientales del proyecto vial para avanzar en un posible traslado.

La funcionaria sostuvo que la reubicación permitiría a la Fuerza Pública continuar las operaciones de seguridad en este sector del norte del Cauca.

La secretaria destacó que el orden público está afectando al proyecto de obra vial y a la comunidad y dada la situación pidió al Gobierno Nacional atender a las comunidades afectadas.

Por su parte, la concesionaria Nuevo Cauca rechazó el ataque registrado contra el peaje, que dejó daños en la infraestructura,

La empresa informó que evalúa las afectaciones y solicitó mantener de forma permanente la presencia del Ejército en las estaciones de peaje, ante los continuos hostigamientos contra la infraestructura vial.

En la zona hay presencia de las tropas del Ejército nacional que realizan ejercicios para descartar nuevas amenazas.