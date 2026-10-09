600 uniformados de Santa Marta y Magdalena ascienden en la Policía Nacional
La ceremonia se llevó a cabo en el estadio Sierra Nevada, donde participaron autoridades civiles y militares.
Santa Marta
Como reconocimiento a su trayectoria, compromiso y desempeño durante su carrera policial, se llevó a cabo la ceremonia de ascenso de cerca de 600 uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta y el Departamento de Policía Magdalena.
La ceremonia se realizó en el estadio Sierra Nevada, donde hicieron presencia autoridades civiles y militares, quienes los acompañaron en la continuidad de una carrera basada en la disciplina, el compromiso y la vocación de servicio.
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“La Policía Nacional exalta la entrega y dedicación de estos hombres y mujeres que hoy alcanzan un nuevo logro en su trayectoria institucional, renovando su compromiso de servir con honor, responsabilidad y sentido humano a las comunidades de Santa Marta y el Magdalena. Porque, más allá de un nuevo grado, cada ascenso representa el orgullo de una familia, el reconocimiento a una vida de servicio y la firme convicción de seguir trabajando por quienes más lo necesitan”, dijo el coronel Jeyson Haird López Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...