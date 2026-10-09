600 uniformados de Santa Marta y Magdalena ascienden en la Policía Nacional

Santa Marta

Como reconocimiento a su trayectoria, compromiso y desempeño durante su carrera policial, se llevó a cabo la ceremonia de ascenso de cerca de 600 uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta y el Departamento de Policía Magdalena.

La ceremonia se realizó en el estadio Sierra Nevada, donde hicieron presencia autoridades civiles y militares, quienes los acompañaron en la continuidad de una carrera basada en la disciplina, el compromiso y la vocación de servicio.

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“La Policía Nacional exalta la entrega y dedicación de estos hombres y mujeres que hoy alcanzan un nuevo logro en su trayectoria institucional, renovando su compromiso de servir con honor, responsabilidad y sentido humano a las comunidades de Santa Marta y el Magdalena. Porque, más allá de un nuevo grado, cada ascenso representa el orgullo de una familia, el reconocimiento a una vida de servicio y la firme convicción de seguir trabajando por quienes más lo necesitan”, dijo el coronel Jeyson Haird López Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.