Barranquilla se ubica entre las tres capitales con mejor desempeño fiscal del país

Barranquilla ocupó el tercer lugar entre las ciudades capitales de Colombia con mejor desempeño fiscal durante 2025, al alcanzar una calificación de 72,4 puntos en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF). En el ranking, la capital del Atlántico aparece por detrás de Medellín, que obtuvo 74,8 puntos, y Bogotá, con 73,4.

El resultado fue destacado por el alcalde Alejandro Char, quien recordó las dificultades económicas que enfrentó el Distrito y el proceso al que tuvo que acogerse para reorganizar sus finanzas y cumplir con sus obligaciones.

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“Y pensar que recibimos una ciudad quebrada y con dificultades para cumplir sus obligaciones que tuvo que acogerse a la Ley 550, un mecanismo para renegociar sus deudas, reorganizar sus finanzas y evitar que la administración quedara paralizada”, expresó el mandatario.

Continuar impulsando el desarrollo de la ciudad

Char sostuvo que la situación financiera de la ciudad ha cambiado y aseguró que el manejo de los recursos públicos ha permitido impulsar inversiones en diferentes sectores.

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“Hoy somos ejemplo nacional de cómo administrar los recursos públicos con responsabilidad, recuperar la confianza y convertirlos en obras, educación, salud, vivienda y oportunidades para nuestra gente”, manifestó.

El alcalde también destacó que estos resultados son producto del trabajo de su administración y reiteró su propósito de continuar impulsando el desarrollo de la capital del Atlántico. “Seguimos demostrando que con trabajo, compromiso y un manejo responsable de los recursos, estamos llevando a Barranquilla a otro nivel”, concluyó.