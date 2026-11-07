Después de dos años de búsqueda, encuentran en Bogotá a profesora desaparecida en Barranquilla

Después de permanecer desaparecida durante cerca de dos años, fue encontrada en Bogotá Arleth Carolina Álvarez Castillo, una profesora de 37 años que había salido de su vivienda, en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla, en octubre de 2024. Desde entonces, su familia emprendió una búsqueda incansable con la esperanza de volver a encontrarla.

Uno de los momentos más significativos de esa búsqueda ocurrió durante el Carnaval de la 44 de este año, cuando su madre, Leida Castillo, participó en el desfile llevando un cartel con la fotografía de su hija. A través de ese mensaje, buscaba llamar la atención de los ciudadanos y conseguir información que permitiera conocer su paradero.

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Las pistas sobre la posible presencia de Arleth Carolina en Bogotá llevó a su madre a concentrar los esfuerzos en la capital del país. Para facilitar el desplazamiento, la Alcaldía de Malambo apoyó a Leida con los tiquetes aéreos para que pudiera viajar y reencontrarse con ella.

Un video divulgado recientemente muestra a la mujer junto a su hija en Bogotá. Por las imágenes conocidas, Arleth Carolina habría estado en condición de habitante de calle. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias en las que fue localizada.

Caracol Radio intentó comunicarse con Leida Castillo para conocer más detalles del reencuentro, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. La madre ha mantenido en reserva la información sobre las condiciones en las que encontró a su hija.

¿Qué hacer cuando una persona desaparece en Colombia?

En Colombia no es necesario esperar 24, 48 o 72 horas para acudir a las autoridades y solicitar que se inicie la búsqueda de una persona.

La Fiscalía General de la Nación dispone de diferentes canales para recibir estos reportes. Uno de ellos es la línea gratuita 122, disponible las 24 horas del día. También se puede acudir presencialmente a los Centros de Atención de la Fiscalía, al CTI o a las unidades de Policía Judicial de la SIJIN.

Otra alternativa es utilizar la plataforma virtual de la Fiscalía, donde existe la opción de presentar una denuncia o reportar directamente a una persona desaparecida.

Para facilitar la identificación y las labores de búsqueda, las autoridades recomiendan suministrar el nombre completo de la persona, documento de identidad, una fotografía reciente, fecha y lugar donde fue vista por última vez, características físicas, prendas de vestir y cualquier otra información que pueda ayudar a establecer su ubicación.

El Instituto Nacional de Medicina Legal también participa en estos procedimientos a través del Registro Nacional de Desaparecidos, una herramienta que permite articular información para la búsqueda y la identificación de personas.

Canales oficiales que puedes incluir como información de servicio:

Fiscalía General de la Nación: línea 122, disponible las 24 horas. Denuncia virtual y reporte de desaparecidos⁠.

Policía Nacional: acudir a una unidad de Policía Judicial o SIJIN.

Medicina Legal: Ruta de atención para búsqueda de personas desaparecidas⁠.

Emergencias: línea 123 cuando exista una situación de riesgo inmediato.

La Fiscalía confirma que no existe un tiempo mínimo de espera para solicitar el Mecanismo de Búsqueda Urgente y que cualquier persona puede pedir su activación. fiscalia.gov.co +3